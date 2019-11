Frozen, Il regno di ghiaccio: trama, cast e streaming del film Disney

Frozen – Il regno di ghiaccio, il film Disney campioni d’incassi: trama, cast e streaming

Frozen – Il regno di ghiaccio è uno dei film più amati in casa Disney dalle nuove generazioni. Arrivato nelle sale nel 2013, ha completamente sbaragliato la concorrenza e aperto una nuova era nella casa che un tempo fu fondata dal caro Walt.

La storia trae liberamente spunto dalla fiaba di Hans Christian Andersen, intitolata La regina delle nevi ed è stata premiata agli Oscar con due statuette d’oro (miglior film d’animazione e miglior canzone).

Frozen ha battuto ogni record: di fatto, è il film d’animazione che nella sua categoria ha realizzato il maggiore incasso della storia del cinema. La canzone intonata da Elsa, Let It Go (in italiano tradotta All’alba sorgerò) è diventata un classico che cantano grandi e piccini.

E, mentre nelle sale cinematografiche arriva l’attesissimo sequel a distanza di anni, intitolato Frozen 2 – Il segreto di Arendelle, su Rai 2 viene inaugurata ufficialmente la stagione invernale (o meglio natalizia) della Disney con il primo film.

Frozen – Il regno di ghiaccio, la trama del primo film

Elsa e Anna sono due sorelle, principesse del regno di Arendelle. Sin dalla nascita, Elsa dimostra di avere uno strabiliante dono: è capace di manipolare il ghiaccio. Ma, dopo un incidente che ha visto vittima Anna, a Elsa viene impedito di utilizzare i suoi poteri ed è costretta a indossare dei guanti che possano tenere a bada la sua magia. Le due sorelle vengono separate ma, alla morte improvvisa dei genitori, Elsa è costretta a salire sul trono per prendere il loro posto.

Durante la festa d’incoronazione, Anna s’innamora del principe Hans e, su due piedi, accetta la sua proposta di matrimonio. Elsa non è d’accordo e scoppia un furente litigio, in seguito al quale la Regina perde il controllo delle proprie emozioni e risveglia i poteri, gettando Arendelle in un rigido e cupo inverno.

Devastata dai sensi di colpa e dalla rabbia, Elsa fugge e si rintana nella foresta, arrivando a costruire il suo castello di ghiaccio e dando involontariamente vita a un pupazzo di neve, Olaf. Anna, preoccupata per sua sorella, lascia a capo del regno Hans temporaneamente e parte alla ricerca di Elsa.

Anna non sa di aver commesso un grave errore, perché Hans non è chi dice di essere.

Frozen – Il regno di ghiaccio, il cast: i doppiatori italiani

Frozen, diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, nel cast italiano può contare su attori ben conosciuti.

La voce di Anna appartiene a Serena Rossi, mentre quella di Elsa a Serena Autieri.

Enrico Brignano invece presta la sua voce al pupazzo di neve Olaf, Paolo De Santis poi doppia Kristoff. Giuseppe Russo è la voce di Hans, mentre Christian Iansante è il Duca di Weselton.

Massimo Lopez doppia il Granpapà, mentre Ralph Palka anima Oaken. Nel cast dei doppiatori vediamo anche Alessandro Budropni, Melina Martello, Alessandra Cassiolòi, Oliviero Dinelli e Stefano Benassi.

Frozen 2, il sequel nelle sale a novembre: Il segreto di Arendelle

Frozen 2 arriva al cinema nel 2019 ed è sempre diretto da Chris Buck e Jennifer Lee. Il secondo capitolo ha creato tantissima aspettativa e vedrà nuovamente schierate in prima linea Anna ed Elsa, pronte ad affrontare una dura verità. Sono passati tre anni dal primo Frozen e la città di Arendelle ha finalmente ritrovato pace, finché una voce angelica non cattura l’attenzione di Elsa.

La Regina è affascinata da questa compagnia presente giorno e notte, ma a un certo punto il fascino lascia il posto al terrore. Che sia un altro problema in vista? Quella voce in realtà sta cercando di risvegliare i suoi poteri assopiti, legati alla forza che il padre aveva incontrato anni prima nella foresta. I nuovi poteri prendono forma come cristalli e diventano sempre più forti finché tutti gli elementi di fuoco, aria, acqua e vento non si abbattono su Arendelle.

Elsa allora confida la verità ad Anna e insieme partono per scoprire l’origine dei suoi poteri.

Frozen – Il regno di ghiaccio, dove vederlo in tv e in streaming

Ma dove vedere Frozen? Il film arriva in prima serata su Rai 2 giovedì 28 novembre 2019, in vista dell’arrivo in sala dell’attesissimo sequel. Chi vuole rispolverarsi la memoria prima di andare al cinema e guardare il secondo capitolo della storia di Anna e Elsa, allora potrà sintonizzarsi al canale due del telecomando del digitale terrestre.

Chi vuole seguire Frozen in HD può sintonizzarsi al canale 502. Invece gli amanti dello streaming possono seguire in diretta il film Disney anche tramite RaiPlay.