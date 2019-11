Frozen 2, Disney rilascia un nuovo trailer a poche settimane dall’arrivo in sala

Frozen 2 – Il segreto di Arendelle è pronto per le nostre sale. Elsa, Anna e tutti i magici personaggi del film d’animazione Disney hanno voluto dare un assaggio della nuova storia con un entusiasmante trailer che ci riporta nella magica atmosfera di Arendelle.

Un nuovo mistero porterà Elsa verso un’appassionante avventura e al suo seguito non potranno mancare sua sorella Anna, il simpatico Olaf e il fedele Kristoff.

Quando il primo capitolo di Frozen è arrivato al cinema, il successo ha raggiunto numeri da record: era il 2010 e dopo nove anni di lavoro finalmente arriva il sequel.

Per questo secondo capitolo, i nostri eroi abbandoneranno i comfort di Arendelle e marceranno verso una foresta incantata alla scoperta della verità.

Frozen 2 – Il segreto di Arendelle: la trama e il cast del sequel

Una voce attira misteriosamente Elsa: non sa cosa vuole né da dove viene, sa soltanto che deve seguirla per salvare Arendelle dalla distruzione.

Il viaggio si contraddistinguerà non soltanto per le nuove amicizie e i nuovi pericoli, ma anche per le verità nascoste. Elsa dovrà fare i conti con la natura dei suoi poteri e riuscire a gestirli per salvare il destino di Arendelle.

Frozen 2 – Il segreto di Arendelle è uno dei film più attesi dell’anno.

Potrebbero interessarti L’immortale, il film spin-off di Gomorra con Marco D’Amore: il trailer ufficiale Clint Eastwood rifiuta di lasciare gli studi Warner Bros nonostante gli incendi Soul, il nuovo film Disney Pixar: il trailer introduce il protagonista Joe e la sua anima

Del cast, tra le voci italiane rivediamo nomi già conosciuti nel primo film. Serena Rossi torna a interpretare la principessa Anna, mentre Enrico Brignagno doppierà Olaf. Serena Autieri invece presterà nuovamente la voce alla sua Elsa. Una new entry interessante nel cast di Frozen 2 è Giuliano Sangiorgi, il frontman dei Negramaro, che si è occupato della versione italiana della canzone “Nell’ignoto”.

Nel secondo capitolo, tra le new entry, come personaggi vediamo la Regina Iduna (doppiata in originale da Evan Rachel Wood) e il Tenente Destin Matthias (Sterling K. Brown).