Frozen 2, il nuovo trailer al fianco di Elsa e Anna: quando esce il film?

Manca poco al ritorno di Frozen, la celebre pellicola Disney che ha portato Elsa e Anna (e il regno di Arendelle) sul grande schermo nel 2013 e che ha ottenuto un incredibile consenso da parte di pubblico e critica.

Vincitore di due Premi Oscar (miglior film d’animazione e miglior canzone grazie a Let It Go) nel 2014, Frozen torna finalmente nel 2019 con un sequel intitolato Il segreto di Arendelle.

Diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, la pellicola sarà il 58esimo classico della Disney e riporta il legame delle due sorelle, più unite che mai, sul grande schermo.

Frozen 2 trailer, di cosa parla il sequel?

Il secondo capitolo di Frozen affronta un nuovo viaggio con protagoniste ancora una volta Anna e Elsa. Sono trascorsi tre anni da quando Elsa è salita al potere e la città di Arendelle ha finalmente ritrovato un po’ di serenità.

Ma la tranquillità in casa Disney è sempre precaria, motivo per cui anche ad Arendelle arrivano i guai: una voce angelica tormenta Elsa e soltanto lei può udirla, un canto che la chiama giorno e notte ed è capace di risvegliare i suoi poteri. La forza è legata alla storia che suo padre le aveva raccontato da piccola.

I poteri iniziano a manifestarsi con dei cristalli che diventano man mano sempre più forti e raggiungono l’apice quando i quattro elementi – fuoco, aria, acqua e terra – si abbattono sulla città di Arendelle.

A quel punto, Elsa confessa ad Anna di essere perseguitata da questa voce che l’attira a sé. Così le due sorelle partono per una nuova avventura, decise a cercare l’origine dei nuovi poteri della regina di Arendelle. Cosa si nasconderà in quel lontano regno del nord? Riuscirà Elsa a resistere alla tentazione dell’oscuro?

Potrebbero interessarti “Il traditore” di Marco Bellocchio candidato italiano nella corsa agli Oscar Ci voleva Chiara Ferragni per far sbancare una regista al botteghino La guerra tra Chiara Ferragni e Quentin Tarantino

Frozen 2 trailer, quando esce in Italia

Frozen 2 arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 27 novembre 2019, mentre nelle sale americane il 22 novembre. In Italia sarà distribuito da Walt Disney Pictures e il cast artistico vediamo Serena Autieri, Serena Rossi, Enrigo Brignano e Paolo De Santis prestare le loro voci rispettivamente a Elsa, Anna, Olaf e Kristoff.