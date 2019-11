La famiglia Von Trapp – Una vita in musica: trama e cast del film su Rai 1

Questa sera, giovedì 28 novembre 2019, in prima serata su Rai 1 va in onda La famiglia Von Trapp – Una vita in musica, film tedesco di genere drammatico-musicale per la regia di Ben Verbong. La pellicola, del 2015, vede nel cast attori come Matthew Macfadyen, Eliza Bennett e Rosemary Harris.

La pellicola è ispirata al romanzo autobiografico del 1949 della cantante austriaca Maria Augusta Trapp, che a sua volta diede ispirazione per il film “Tutti insieme appassionatamente”, con protagonista Julie Andrews.

Ma vediamo qui di seguito tutto quello che c’è da sapere sul film La famiglia Von Trapp: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in diretta tv e streaming.

La famiglia Von Trapp: la trama del film

Agathe von Trapp cresce prendendosi cura dei fratelli nella loro casa a Salisburgo. Dopo la morte della madre, Agathe ha promesso di mettere da parte le sue doti canore e di occuparsi solo dei piccoli e del padre Georg. Quando il padre assume la nuova tata Maria, Agathe ne avverte la concorrenza: Maria riaccende infatti i desideri d’amore di Georg e si propone come un’ottima madre per i fratelli. Non sa però quali sorprese abbia in serbo per lei il destino, nonostante le ombre minacciose della Seconda guerra mondiale.

Il cast

Qui di seguito il cast del film al completo:

Yvonne Catterfeld

Matthew Macfadyen

Eliza Bennett

Rosemary Harris

Cosima Shaw

Lauryn Canny

Robert Seeliger

Johannes Nussbaum

Cornelius Obonya

Barbara M. Messner

Brigitte Kren

Il trailer

Ecco il trailer ufficiale del film:

La famiglia Von Trapp film: diretta tv e streaming

La famiglia Von Trapp – Una vita in musica arriva in prima serata su Rai 1 giovedì 28 novembre 2019, disponibile alla visione a partire dalle ore 21:25. Il film viene trasmesso sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, Rai 1, canale disponibile in chiaro al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può accedere alla piattaforma RaiPlay. Dopo aver effettuato la registrazione via e-mail o Facebook potrete sintonizzarvi sul programma di vostro interesse, in questo caso il film La famiglia Von Trapp, e seguirlo tramite smartphone, pc o tablet.

Chi questa sera si perderà il film in diretta potrà infine recuperarne la visione in un secondo momento, cioè dal giorno successivo rispetto alla messa in onda, grazie alla funzione “on demand” di RaiPlay.