Adrian, anticipazioni e ospiti della quarta puntata del 28 novembre

Questa sera, giovedì 28 novembre, su Canale 5 torna l’appuntamento in prima serata con Adrian, la serie televisiva animata ideata da Adriano Celentano che fa seguito ad “Aspettando Adrian”, lo show del Molleggiato con tanti ospiti, alcuni fissi e altri che variano di settimana in settimana.

Ed è proprio lo show iniziale, molto più degli episodi della serie cartoon, a coinvolgere la più ampia fetta del pubblico Mediaset: dopo essere stato sospeso lo scorso anno per via di un audiance poco soddisfacente e per le precarie condizioni di salute di Celentano, Adrian è tornato con un volto “rinnovato”.

Ma quali saranno gli ospiti di questa nuova serata? Vediamo di seguito le anticipazioni della quarta puntata di Adrian.

Tutto quello che c’è da sapere su Adrian

Gli ospiti di stasera

Quella di stasera è una delle ultime puntate dello show di Adriano Celentano e, per quanto riguarda gli ospiti, dovrebbero salire sul palco con il Molleggiato Morgan e Francesca Fialdini, giornalista e conduttrice Rai. Per quanto riguarda il primo non dovrebbero esserci disdette dell’ultimo minuto, ma sulla presenza della Fialdini ci sono ancora dei dubbi.

Adrian anticipazioni del 28 novembre: il no di Mediaset a Selvaggia Lucarelli

Celentano questa sera avrebbe dovuto ospitare nel suo show la giornalista Selvaggia Lucarelli ma, nonostante il cantante abbia fortemente richiesto la sua presenza, sembra che Mediaset abbia opposto resistenza. A rivelarlo è stato Alberto Dandolo in un articolo su Dagospia, il quale ha spiegato che i motivi potrebbero essere riconducibili ad alcuni articoli scritti dalla Lucarelli in cui lei ha fatto delle critiche ad alcuni programmi e conduttrici (come Barbara D’Urso) dell’azienda del Biscione.

C’è inoltre chi si domanda se questa sera Celentano risponderà alle critiche di Maurizio Costanzo, il quale ha recentemente definito il suo show “vecchio già per la tv di 15 anni fa”.

Dove eravamo rimasti: il riassunto delle prime quattro puntate

Adrian vi aspetta stasera, 28 novembre 2019, con la terza puntata, dalle 21.20 su Canale 5.

