Adrian di Celentano, dove eravamo rimasti? Riassunto prime 4 puntate

Ne è passato di tempo dalla messa in onda delle prime quattro puntate di Adrian – La serie, il cartone animato con protagonista Adriano Celentano: ma dove eravamo rimasti?

In attesa del ritorno su Canale 5 del supereroe ispirato alla figura del Molleggiato, in onda stasera – giovedì 7 novembre 2019 – alle 21:20 sulla rete ammiraglia Mediaset, sono in tanti i telespettatori che vanno alla ricerca di un riassunto di Adrian, relativo alle prime quattro puntate della graphic novel, trasmesse tra gennaio e febbraio scorso.

In mezzo, infatti, c’è stata la lunghissima pausa imposta ufficialmente dalle condizioni di salute di Adriano Celentano, anche se in molti hanno interpretato questo rinvio a un tentativo di Mediaset di aggiustare il tiro dopo il flop negli ascolti tv delle prime puntate della serie.

Fatto sta che nonostante le tantissime polemiche, le indiscrezioni e soprattutto le grandi novità introdotte da stasera, Adrian 2.0 è pronto a tornare su Canale 5. Nell’attesa, dunque, è meglio mettere ordine nella trama e vedere cosa era successo finora.

Adrian, dove eravamo rimasti?

Come ormai è ben risaputo, Adrian è ambientato in un futuro lontano e distopico. Siamo in Italia, ma un’Italia completamente diversa da come la conosciamo: è il 2068 e il Paese è sotto il controllo di una feroce dittatura che spinge affinché tutto il popolo sia costretto all’omologazione di massa. Tutti uguali, tutti innocui.

Il potere gestisce la sicurezza del Paese e del popolo, tenendo però sotto controllo ogni cittadino. Nella notte di Capodanno, durante il consueto concerto, si sta esibendo il più famoso cantante del Paese: Johnny Silver. L’artista decide di chiamare, a caso, una persona del pubblico per salire sul palco e cantare.

Ad accettare l’offerta è un orologiaio, Adrian (l’alter ego di Celentano, più giovane, rivoluzionario come sempre). Adrian si esibisce in una canzone che dura oltre 15 minuti e che parla di libertà e ribellione. Il pubblico è in estasi e comincia anche a chiedersi se nella propria esistenza non ci sia qualcosa da cambiare, contro cui ribellarsi.

L’accoglienza clamorosa suscitata da Adrian, un ragazzo che vive insieme alla fidanzata Gilda in via Gluck, preoccupa a tal punto il potere che Drangenstein, il capo della dittatura, decide di iniziare una caccia all’uomo. Nessuno – neanche Gilda – sa però che dietro al semplice orologiaio si cela un giustiziere mascherato, la Volpe, che di notte si aggira per i vicoli della città difendendo le donne dalla feccia della società.

Adrian riesce a scappare continuamente agli uomini di Drangenstein e accende sempre più focolai di ribellione. L’ultimo – e anche il più clamoroso – riguarda il Duomo di Milano, che fino ad allora non era mai stato mostrato per come è davvero, bensì oscurato da un enorme pannello pubblicitario. La scoperta del Duomo è l’ultima goccia che fa traboccare il vaso: alla fine della quarta puntata è lo stesso Drangenstein a lanciare una minaccia: se nessuno sarà in grado di mantenere l’ordine, sarà la dittatura stessa a scatenare il caos. Cosa succederà nella quinta puntata?

L’appuntamento con la quinta (delle nove in totale) puntata di Adrian – La serie è per stasera, giovedì 7 novembre 2019, a partire dalle 21:20 su Canale 5.

