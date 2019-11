Adrian, il cast della serie animata ideata e scritta da Celentano

Torna in prima serata Adrian, la serie televisiva animata ideata e scritta da Celentano. La serie, frutto di una gestazione durata oltre 10 anni, non ha avuto una grande fortuna con la prima messa in onda. Le prime quattro puntate sono state trasmesse a gennaio 2019, ma Mediaset ha deciso di mettere in pausa il progetto a causa del flop negli ascolti.

Ma Adrian non si dà per vinto e torna con una veste nuova a partire da giovedì 7 novembre 2019, in prima serata su Canale 5, con i restanti episodi.

Adrian, il cast della serie animata: i protagonisti e i personaggi secondari

La trama resta invariata, così come il cast. Ma quali sono i personaggi di Adrian? Vediamoli insieme.

Partiamo dal protagonista indiscusso dal quale la serie prende il nome. Adrian, doppiato da Adriano Celentano in persona, è un orologiaio molto astuto e calmo, innamorato di Gilda – bella, sensuale – che assume diverse identità, tutte segrete: tra le più celebri figurano Volpe e Darian.

Gilda, la sua fidanzata bella e coraggiosa, è doppiata da Emanuela Rossi.

Dove eravamo rimasti in Adrian? Il riassunto delle prime quattro puntate

Tra i personaggi secondari della serie di Adrian vediamo Anidride e Carbonica, due sorelle anziane – “le ragazze” – sagge e sbadate che consolano il protagonista nei momenti più difficili. Mentre Anidride, la signora con la bandana gialla, ha perso l’udito e da tempo non sente più niente, Carbonica è la signora con la bandana viola e dimentica sempre tutto.

Orso e Carbone invece sono agenti di polizia, indossano occhiali scuri anche al buio e affermano la propria autorità a suon di ceffoni. Alto commissario è il capo di Orso e Carbone e ha un solo obiettivo: neutralizzare i dissidenti.

Gli ospiti di Adrian

Tra gli altri personaggi vediamo Dranghestein – detto anche Il Dissanguatore – un uomo spietato che attraverso i suoi piani danneggia l’ambiente e la società ed è doppiato da Claudio Moneta. Johnny Silver, rockstar capricciosa, è doppiato da Ruggero Andreozzi e Armand Letal è doppiato da Alessandro maria D’Errico.

E poi passiamo ai personaggi di sfondo come il capo del governo, il capo della polizia, il cardinale, il sindaco di Milano, Margherita, Marco, Oscar, Ruben, Buba e il Narratore.

Adrian riprende con le nuove puntate da giovedì 7 novembre 2019 in prima serata su Canale 5.

