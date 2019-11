Adrian, tutti gli ospiti di Celentano per la seconda parte della serie tv animata

Torna Adrian, il prodotto d’animazione di Adriano Celentano che era stato messo in pausa da Mediaset a causa del flop. Ma, per far fronte all’amarezza di gennaio, Celentano ha deciso di portare su Canale 5 tantissimi ospiti ad anticipare la messa in onda dell’episodio: da esponenti televisivi a cantanti e persino politici; Adriano Celentano vuole tornare in grande stile.

Il suo cartoon è costato milioni di euro, uno sforzo immane che hanno pagato a caro prezzo. Il progetto ha preso vita nel 2009 ed era stato pensato per Sky ma, a causa dei contrasti tra il Clan e le case di produzione scelte per realizzare il cartone, è poi subentrata Mediaset nel 2015.

Con un budget di 28 milioni di euro, Adrian non è riuscito a rispettare le aspettative. Sono stati realizzati 26 episodi in totale di Adrian, ognuno della durata di 22 minuti, rimontati poi in 9 puntate ognuna della durata di 55-70 minuti.

Ogni puntata doveva essere anticipata da Aspettando Adrian, uno show in diretta dal Teatro Camploy di Verona dove avrebbe presenziato anche Adriano Celentano in compagnia di alcuni ospiti.

In via ufficiale, la serie è stata sospesa a causa di un malore del celebre cantante, ma alcuni sostengono che invece Mediaset abbia dovuto arginare i danni degli ascolti.

Fatto sta che, a distanza di mesi, Adrian torna in prima serata su Canale 5 anche con Aspettando Adrian.

Il cast della serie animata Adrian

Aspettando Adrian, lo show che precede la serie tv animata: tutti gli ospiti di Celentano

Ma chi vedremo al fianco di Celentano nelle rimanenti puntate della serie tv animata?

In diretta dal teatro Camploy di Verona, Adriano si circonderà di tanti volti noti. Nella prima puntata, lo vedremo al fianco con Carlo Conti, Paolo Bonolis, Chiambretti e Giletti.

Nelle prossime puntate invece dovrebbero partecipare Maria De Filippi, Enrico Mentana e Gerry Scotti.

Dove eravamo rimasti in Adrian? Il riassunto delle prime quattro puntate

Anche i big della musica sono stati invitati a banchettare con Celentano prima della messa in onda della serie animata: tra i prescelti vediamo schierati Ligabue, Elisa e Ultimo; anche volti del mondo comico come Checco Zalone così come anche esponenti politici, come il sindaco di Milano, Beppe Sala.

Adrian riprende giovedì 7 novembre 2019 alle ore 21:20 su Canale 5.

