Adrian streaming e diretta tv: dove vedere il programma di Celentano

È un grande ritorno quello che si prospetta stasera in diretta tv e in streaming su Canale 5: dopo nove mesi di attesa, tornano le avventure di Adrian, la serie a cartoni animati di Adriano Celentano.

La storia di Adrian è davvero molto travagliata: dopo una gestazione di oltre dieci anni (e milioni di euro investiti da Mediaset), la graphic novel è andata in onda per la prima volta a gennaio e febbraio 2019. Quattro puntate, sulle nove totali, prima della sospensione: ufficialmente per problemi di salute di Celentano, ma forse anche per il grosso flop negli ascolti tv.

Adrian, il ritorno del cartone animato di Celentano: tutto quello che c’è da sapere

Dopo un ottimo esordio, infatti, i telespettatori hanno gradualmente abbandonato Adrian. Del resto, nello show che introduceva alle puntate del cartone, ci si aspettava una costante presenza del Molleggiato, che invece non è apparso quasi mai. E quando lo ha fatto, è rimasto in silenzio.

Adesso però Celentano ci riprova. Promettendo innanzitutto una maggiore presenza sul palco dello show introduttivo ad Adrian, e poi anche un parterre di grandi ospiti. In attesa della messa in onda, prevista per stasera a partire dalle 21:20, vediamo dove vedere in diretta tv e in streaming Adrian – La serie.

Dove eravamo rimasti: il riassunto delle prime quattro puntate

Adrian, dove vedere il programma in diretta tv

Adrian, come già anticipato, va in onda da stasera – giovedì 7 novembre 2019 – alle 21:20 su Canale 5. Quella di stasera sarà la quinta delle nove puntate dello show, che si protrarrà dunque fino al 5 dicembre.

Per vedere Canale 5, vi basta sintonizzarvi sul quinto canale del vostro digitale terrestre. Se volete vederlo in HD, invece, potete andare al tasto 505 del vostro telecomando. In alternativa, se siete clienti Sky, potete vedere la rete ammiraglia Mediaset anche al 105 del vostro decoder.

La trama completa di Adrian

Tutti i personaggi del cartone animato

Adrian streaming, dove vedere il programma di Celentano su pc, smartphone e tablet

Se non sarete in casa nel momento in cui su Canale 5 si trasmette il cartone animato di Celentano, potete sempre vedere Adrian in streaming. Come? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma di streaming del Biscione.

Per usufruirne, potete andare sul sito ufficiale o scaricare l’omonima app per pc, smartphone e tablet (disponibile sia per dispositivi Apple che Android). Dopo esservi registrati (la registrazione è totalmente gratuita) con una mail o un account social, potete accedere e scegliere, dal menu a tendina, la diretta di Canale 5. Lì, dalle 21:20 del 7 novembre, potrete gustarvi Adrian in streaming.

Dal giorno dopo, inoltre, sempre su Mediaset Play la serie animata di Celentano sarà disponibile in streaming in ogni momento, grazie alla funzione on demand.

