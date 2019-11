La famiglia Von Trapp – Una vita in musica: la trama del film | Stasera Rai 1

Stasera – giovedì 28 novembre 2019 – su Rai 1 va in onda il film “La famiglia Von Trapp – Una vita in musica“, una pellicola tedesca del 2015 con una trama divisa tra dramma e musica.

Il film, uscito nel 2015 per la regia di Ben Verbong, è interpretato da Matthew Macfadyen, Rosemary Harris, Eliza Bennett, Yvonne Catterfeld.

Ma di cosa parla “La famiglia Von Trapp – Una vita in musica”? In attesa della messa in onda, prevista per stasera alle 21:25 su Rai 1, diamo un’occhiata alla trama della pellicola.

Di cosa parla il film “La famiglia Von Trapp – Una vita in musica”: la trama

Il film è ispirato al romanzo autobiografico del 1949 della cantante austriaca Maria Augusta Trapp e ha ispirato già altre pellicole, come “Tutti insieme appassionatamente” che nel 1965 vide Julie Andrews nella parte della protagonista.

La protagonista è l’anziana Agathe von Trapp, che racconta tutto quello che è successo nel corso della sua vita alla giovane nipote americana Kirsty.

Attraverso il racconto di Agathe, il telespettatore vive quella che è stata la più grande passione della donna: il canto. Lei, cresciuta in Austria con i numerosi fratelli e sorelle, che dopo la morte dell’amata madre ha dovuto rinunciare ai suoi grandi sogni per prendersi cura della casa e di suo padre Georg von Trapp, eroe austriaco nella prima guerra mondiale.

Agathe racconta anche di quando il padre ha trovato un nuovo amore e una sorta di madre per i suoi figli nella tata, Maria. Anni difficilissimi, quelli: siamo alla vigilia del secondo conflitto mondiale e la Germania sta per annunciare l’Anschluss, l’annessione dell’Austria che, con un effetto domino, scatenerà conseguenze inimmaginabili.

