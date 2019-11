X Factor 2019, le anticipazioni del sesto Live: ospiti Anastasio, la Michielin, Marco D’Amore e Durdust

Questa sera, giovedì 28 novembre, su Sky Uno alle 21.15 torna X Factor 2019 con il sesto Live Show. La settimana scorsa i concorrenti in gara hanno ufficialmente debuttato nel mercato discografico italiano presentando al pubblico il loro brano inedito, ed ora la competizione si fa ancora più serrata.

La nuova puntata, infatti, si aprirà con un ballottaggio e una conseguente eliminazione: la scorsa settimana a finire tra i “meno votati” è stata la concorrente delle Under Donne di Sfera Ebbasta, Giordana Petralia, la quale si troverà dunque a sfidare il cantante il cui inedito è risultato, in base a una media tra varie classifiche (iTunes e Spotify), quello meno ascoltato – e scaricato – dal pubblico. A comunicare l’esito della classifica sarà il conduttore, Alessandro Cattelan. A seguire lo show riprenderà come di consueto, con due manche disputate tra i sei concorrenti rimasti guidati dai quattro giudici: Mara Maionchi (Over), Samuel Romano (Gruppi), Malika Ayane e Sfera Ebbasta.

Ma vediamo qui di seguito tutte le anticipazioni di questo sesto Live: quali sono le assegnazioni di questa settimana?

Le assegnazioni dei giudici ai cantanti

Dopo l’eliminazione, Alessandro Cattelan darà il via a questo sesto Live facendo salire sul palco il primo ospite di questa settimana, Marco D’Amore. L’attore interprete di Ciro nella celebre serie tv Sky Gomorra eseguirà, insieme allo storico conduttore di X Factor, un testo di Anis Mojgani tradotto da Simone Savogin con musiche composte da Dardust: Shake the dust, che rappresenta un inno alla diversità e all’unicità.

Al termine si aprirà quindi la prima manche: i concorrenti saranno chiamati ad esibirsi, insieme ad un’orchestra composta da 40 elementi, con brani prodotti da Dardust. Ma quali brani? Non conosciamo ancora chi sarà il primo eliminato a seguito della “tagliola” della classifica degli inediti, ma in ogni caso queste sono le assegnazioni:

la Sierra – The Ecstasy Of Gold di Ennio Morricone

i Booda – Hold Up di Beyoncè

Nicola Cavallaro – Sound of Silence di Simon & Garfunkel

Eugenio Campagna – Cosa mi manchi a fare di Calcutta

Davide Rossi – Treat you better di Shawn Mendes

Giordana Petralia – Stay di Rihanna

Sofia Tornambene – I Love You di Woodkid

La seconda manche prevede invece un “megamedley” degli inediti dei concorrenti che riusciranno ad arrivare fino a qui. Ricordiamo qui di seguito i titoli dei diversi brani con i loro autori:

Elefante – Booda

Glum – Davide Rossi C

Cornflakes – Eugenio Campagna

Chasing Paper – Giordana Petralia

Like I Could – Nicola Cavallaro

Enfasi – la Sierra

A domani per sempre – Sofia Tornambene

A questo punto i tre cantanti meno votati nella somma delle due manche finiranno al ballottaggio e qui arriva una grossa novità: uno di questi tre talenti, infatti, avrà la possibilità di essere salvato dal pubblico grazie a Xme Passion Choice, il meccanismo di Intesa Sanpaolo tramite il quale il pubblico da casa diventa, a tutti gli effetti, “quinto giudice”. I telespettatori, infatti, potranno salvare il concorrente preferito, per una volta sostituendosi al parere della giuria; questo, però, vale solo per uno dei tre cantanti finiti al ballottaggio, mentre agli altri due toccherà sottoporsi al responso dei giudici, che elimineranno uno di fra loro.

Per quanto riguarda infine gli ospiti di questa settimana, oltre a Marco D’Amore e Durdust Cattelan chiamerà sul palco dell’X Factor Dome due ex vincitori del talent: Francesca Michielin, artista ormai affermata sulla scena musicale italiana, e Anastasio, che dopo aver trionfato nella scorsa edizione del talent di casa Sky presenta una release speciale che arriva prima del nuovo album.

Una volta terminata la puntata, come di consueto, tornerà Extra Factor, il late night show condotto da Pilar Fogliati e Achille Lauro.