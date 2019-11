Stati Generali, le anticipazioni della seconda puntata in onda su Rai 3

Serena Dandini è tornata in prima serata su Rai 3 con un nuovo programma: Stati Generali dà appuntamento al pubblico ogni giovedì sera, mettendo in scena tra fantasia, satira politica e di costume quello che accade nel nostro paese e lo fa circondandosi di comici e ospiti.

Si tratta del secondo appuntamento da quando è partito il nuovo programma di Rai 3 e sarà una serata ricca di sorprese. La Dandini si circonderà di un cast fisso e ospiti occasionali.

Di seguito, le anticipazioni della seconda puntata di Stati Generali, in onda giovedì 28 novembre 2019 in prima serata su Rai 3.

Tutto sul programma di Serena Dandini: Stati Generali su Rai 3

Stati Generali, le anticipazioni della seconda puntata

Anche in questa seconda puntata di Stati Generali vedremo Martina Dell’Ombra (aka Federica Cacciola) cimentarsi nel musical. Neri Marcoré, che fa parte a sua volta del cast fisso, invece riproporrà a grande richiesta il Presidente del Consiglio Conte, impegnato in un’estenuante assemblea di condominio; ma non basta, Marcorè interpreterà anche uno strampalato Boris Johnson, il premier inglese alle prese con la Brexit.

Lucia Ocone invece si calerà nelle vesti di Winona la Rider, lavoratrice multitasking della new economy e la Signorina Vaccaroni di Cinzia Leone invece accompagnerà gli spettatori nel baratro dell’economia.

Edoardo Ferrario invece sarà Massimo Stima, un astro nascente del sondaggismo, mentre Alessandro Di Battista un astro calante del Movimento 5 Stelle.

Germana Pasquero sarà Franca Leosini alle prese con la “Storia Maledetta” di Matteo Salvini.

Nella puntata di questa sera di Stati Generali poi vedremo anche Rocco Tanica ed Elio interpretare nuovamente il duo Legge e Bacchelli, portando una ventata di cultura musicale nel programma di Rai 3.

Potrebbero interessarti The Transporter Legacy: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Italia 1 Frozen, Il regno di ghiaccio: trama, cast e streaming del film Disney Germana Pasquero, chi è la comica nel cast fisso di Stati Generali

Stati Generali, le anticipazioni: gli ospiti della seconda puntata

Nella seconda puntata di Stati Generali, in onda giovedì 28 novembre 2019, tante sono le guest star attese. Vedremo Sabrina Impacciatore interpretare Elena di Troia per l’appuntamento “Donne nel Tempo”, mentre per l’ospite musicale si farà spazio a Levante.

Anche Lino Guanciale prenderà parte al programma della Dandini, cimentandosi in un monologo sui giovani d’oggi, mentre la scrittrice Chiara Valerio interverrà sull’importanza della lettura, dando l’occasione alla padrona di casa di intervistare Rosario Esposito La Rossa, il fondatore della “Scugnizzeria”, una piazza di “spaccio culturale” a Scampia.

E poi vedremo anche Francesca Reggiani, che si è iscritta a parlare sull’età che avanza per gli uomini ma soprattutto per le donne, Natalino Balasso lancerà un’invettiva sulla privacy ai tempi di Internet e la chicca finale è la sigla, improvvisata da Elianto.

Stati Generali vi aspetta giovedì 28 novembre 2019 in prima serata, ore 21:20, su Rai 3.