Germana Pasquero, chi è la comica nel cast fisso di Stati Generali: carriera e vita privata

Germana Pasquero è un’attrice entrata nel cast fisso di Stati Generali, il programma d’attualità condotto da Serena Dandini che va in onda su Rai 3. La Pasquero ha conquistato il pubblico interpretando Franca Leosini alle prese con i racconti di “Storia Maledetta”.

Ma chi è Germana Pasquero? Dove l’abbiamo vista prima di Stati Generali?

Attrice e doppiatrice, Germana è una torinese doc, nata il 6 giugno 1955. La sua passione per la recitazione è sempre stata molto forte. Il suo nome, per molti, potrà non significare niente ma la verità è che Germana Pasquero è una delle doppiatrici più gettonate in Italia.

La sua voce ha doppiato tantissime attrici americane, anche quelle delle soap opera.

L’esordio nel mondo dello spettacolo è avvenuto a Teatro, presso lo Stabile di Torino, dove ha svolto anche il ruolo d’insegnante oltre che di attrice. Il teatro le ha aperto le porte della televisione e il suo lavoro in casa Rai le ha permesso di avvicinarsi alla professione d’imitatrice.

La collaborazione con Serena Dandini è storica e precede di gran lunga Stati Generali: insieme le due hanno lavorato anche in Stai Serena, e L’ottavo Nano.

Tra i suoi personaggi più famosi in tv possiamo menzionare Livia Turco nel programma L’ottavo nano e il ministro Elsa Fornero nella trasmissione The Show Must Go Off. In Stati Generali, interpreta invece Franca Leosini.

Al cinema l’abbiamo vista recitare in alcuni film come Portami via, Ravanello pallido, Se devo essere sincera e A/R Andata + Ritorno.

Germana Pasquero, vita privata e social dell’attrice

Della vita privata di Germana Pasquero, sappiamo che è sposata con Andrea Zalone, il braccio destro di Maurizio Crozza. Zalone ha collaborato con tantissimi artisti, da Giorgio Gori a Gregorio Paolioni per arrivare anche alla Gialappa’s Band.

Dal loro amore è poi nato Tommaso, che ha deciso di intraprendere la stessa carriera di mamma e papà. Da amante degli animali, la doppiatrice ha anche due cani che ama moltissimo.

Germana non ama particolarmente la tecnologia: per questo motivo no la troverete su Instagram, ma l’attrice dispone di un account Facebook che potete visitare qui.