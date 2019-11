The Transporter Legacy: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Italia 1

Per gli amanti dei film d’azione, stasera – giovedì 28 novembre 2019 – su Italia 1 arriva The Transporter Legacy, quarto capitolo della saga The Transporter ideata nel 2002 da Luc Besson e da Robert Mark Kamen.

La pellicola, uscita al cinema nel 2015, è diretta da Camille Delamarre e vede il cambio, rispetto ai capitoli precedenti, del protagonista assoluto: da Jason Statham, assoluto mattatore del genere action, a Ed Skrein. Dalla serie di film è stata tratta anche una serie televisiva trasmessa in Italia, per due stagioni, a partire dal 2013.

In attesa della messa in onda del film, prevista per stasera alle 21:20 su Italia 1, vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola: dalla trama al cast, dal trailer alle informazioni su dove vederlo anche in streaming.

The Transporter Legacy, la trama del film

Il film è ambientato in Francia, dove il protagonista – Frank Martin – si è affermato come il miglior autista sulla piazza. Tra i suoi pregi, anche quello di non fare mai domande: basta pagarlo bene e lui trasporta qualsiasi cosa.

La bellissima Anna, una donna che ha atteso per ben 15 anni prima di vendicarsi dell’uomo che le ha distrutto la vita: Arkady Karasov, un boss della mafia russa e trafficante di esseri umani che l’ha costretta a prostituirsi quando era ancora poco più che una bambina.

Per cucire la sua vendetta, Anna decide di chiedere l’aiuto di Frank. Ma per convincerlo, insieme alle sue complici passa alle maniere forti: rapisce suo padre. Per salvarlo, Frank si trova costretto a sfrecciare per le strade del Principato di Monaco con un carico particolare, dopo una violenta rapina. Tra inseguimenti e sparatorie, non sarà facile per i due sfuggire da un manipolo di trafficanti russi senza scrupoli.

The Transporter Legacy, il cast completo

Il protagonista di questo film-reboot della saga ideata da Luc Besson e Robert Mark Kamen è Ed Skrein (che ha preso il posto di Jason Statham), che nel corso della sua carriera ha dimostrato di saper spaziare in molti ruoli: basti pensare che ha recitato in pellicole come Deadpool, ma anche in Maleficent.

Al suo fianco, ci sono anche altri artisti molto validi. Vediamo insieme il cast completo del film The Transporter Legacy, con accanto al nome di ogni attore anche quello del personaggio interpretato all’interno della pellicola:

Ed Skrein: Frank Martin

Ray Stevenson: Frank Martin Sr.

Loan Chabanol: Anna

Gabriella Wright: Gina

Tatjana Pajković: Maria

Yu Wenxia: Qiao

Rasha Bukvic: Arkady Karasov

Noémie Lenoir: Maissa

Il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale del film in onda stasera su Italia 1:

The Transporter Legacy, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere The Transporter Legacy in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 28 novembre 2019 – a partire dalle 21,20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming The Transporter Legacy grazie a MediasetPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Mediaset.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

