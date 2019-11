Stasera in tv 26 novembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 26 novembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 26 novembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 26 novembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Luisa Spagnoli

Questa sera su Rai 1 va in onda il film per la tv Luisa Spagnoli, che agli inizi del ‘900 fonda insieme ai Buitoni la Perugina.

Trama: La storia di una donna geniale, che ebbe per prima l’idea di creare un asilo nido aziendale per le sue dipendenti. Un giorno per non sprecare i resti della lavorazione della granella di nocciole, impastandola con il cioccolato creò il famoso Bacio Perugina, inizialmente chiamato “Cazzotto” a causa della forma.

La storia vera di Luisa Spagnoli, l’imprenditrice che fondò la Perugina

RAI 2

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Il Collegio

Questa sera su Rai 2 va in onda una l’ultima puntata de Il Collegio, il docu-reality in cui 20 ragazzi simulano di essere alunni di un rigido collegio del 1968.

Le anticipazioni dell’ultima puntata

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Cartabianca, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano.

STASERA IN TV 26 NOVEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:30 – Striscina La Notizina

21:00 – Juventus-Atletico Madrid

Su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con la Champions League in chiaro su Canale 5. All’Allianz Stadium va in scena Juventus-Altletico Madrid.

GUIDA TV 26 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:30 – C.S.I. Miami

21:20 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera va in onda una nuova puntata de Le Iene Show, con tanti servizi e divertimento assicurato.

PROGRAMMI TV 26 NOVEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La 7 è in programmazione un nuovo episodio di DiMartedì, il programma di approfondimento sui principali fatti di attualità condotto come sempre da Giovanni Floris.

PROGRAMMI TV 26 NOVEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Dear John

Su Tv8 questa sera va in onda il film Dear John, film drammatico del 2010.

Trama: John Tyree, ragazzo dall’indole ribelle della Carolina del Nord, decide di arruolarsi e viene spedito oltre oceano. In licenza incontra Savannah, ragazza dal carattere opposto dal suo, della quale si innamora ricambiato e con cui inizia un’intensa corrispondenza. A pochi mesi dal congedo, pero’, l’America viene colpita dagli attentati terroristici dell’11 settembre e John sceglie di partire per il Medio Oriente.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:10 – Un’avventura

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Outcast – L’ultimo templare

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Outcast – L’ultimo templare, con Nicolas Cage, Hayden Christensen, Yifei Liu, Fernando Chien e Andy On.

Trama: Durante il XII secolo, quando l’erede al trono imperiale cinese diventa bersaglio del disprezzato fratello maggiore, l’unica speranza di salvezza del giovane principe è rappresentata dalla protezione della sorella e dall’aiuto del riluttante e stanco guerriero crociato Arken (Hayden Christiansen). Per assicurare al principe il suo regno e difenderlo dalla morte, Arken dovrà vincere prima i propri demoni personali e mobilitare Gallain (Nicolas Cage), un leggendario crociato trasformatosi in bandito.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 26 NOVEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:00 – Champions League Show

20:45 – Champions League: Juventus-Atletico Madrid

Su Sky Sport Uno stasera va in onda la partita di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid.

SKY UNO

19:35 – X Factor Daily Ep. 28 Prima TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Delta del Po

21:15 – Antonino Chef Academy

Questa sera su Sky Uno arriva un nuovo episodio del nuovo programma di Cannavacciuolo, Antonino Chef Academy.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI