Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 26 novembre 2019 su Rai 3

Nuovo appuntamento con Cartabianca, la trasmissione di Rai 3 condotta da Bianca Berlinguer. Si rinnova lo scontro tra i talk politici del martedì sera, con l’agguerrita concorrenza di La 7 e Cartabianca: il programma di Rai 3 torna stasera, 26 novembre, alle 21:20, Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi.

Come sempre spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento.

Vediamo intanto quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera di Cartabianca, dalle 21.20 su Rai 3.

Cartabianca: le anticipazioni della puntata di stasera, 26 novembre

Nella puntata di stasera, 26 novembre 2019, tanto spazio alla politica. Prende ormai sempre più piedi il movimento delle “sardine“, il movimento anti-Lega che ha invaso dapprima l’Emilia Romagna e poi il resto d’Italia, finendo per espandersi anche nel resto d’Europa. Il tutto è partito da Bologna – dove il leader Matteo Salvini è stato contestato mentre teneva il suo comizio al Paladozza al grido di “Bologna non si lega”. Con il passare dei giorni, le sardine hanno invaso altre città come Modena, Reggio Emilia, Rimini e Parma.

Un movimento che ha già valicato i confini dell’Emilia. La manifestazione degli anti-Salvini sbarcherà a Roma il prossimo 14 dicembre, mentre sabato 30 novembre sarà la volta di Firenze. Il 1 dicembre, invece, l’appuntamento sarà a Piazza Duomo a Milano.

L’intervista di TPI all’organizzatore delle Sardine di Roma

A Cartabianca, secondo le anticipazioni, si parlerà dunque di questo movimento, e di come può incidere sugli equilibri dei vari partiti, in vista dei due importante appuntamenti elettori in Calabria ed Emilia, previsti per gennaio 2020. Spazio poi alla Legge di Bilancio: è battaglia in Parlamento a suon di emendamenti, in attesa dell’approvazione finale che deve arrivare entro fine anno.

Altro tema chiave è il maltempo, con gran parte dell’Italia flagellata negli ultimi giorni. Domenica c’è stato un crollo di un tratto del viadotto dell’A6, tra Torino e Savona, mentre sull’A26 ha riaperto un tratto per ogni senso di marcia.

Di tutto questo e di molto altro si parlerà nel corso della trasmissione, a partire dalle 21.20.

Cartabianca, le anticipazioni: gli ospiti di questa sera

Gli ospiti di Cartabianca di stasera vengono annunciati nel corso del pomeriggio.

Cartabianca anticipazioni: dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 26 novembre 2019 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando.

Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.