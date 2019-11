DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 26 novembre, su La 7

Stasera, martedì 26 novembre 2019, su La7 torna DiMartedì, la trasmissione condotta da Giovanni Floris anche questa volta pronta a sfidare il diretto competitor Cartabianca, in onda in prima serata su Rai 3. Le anticipazioni del programma, come sempre in onda a partire dalle 21:15, prevedono anche questa volta la presenza in studio di importanti ospiti.

Come ogni settimana, al centro dei dibattiti moderati da Floris i temi di maggiore attualità nel nostro Paese: dalla cronaca alla politica, dall’economia alla società. Ma non solo: la trasmissione di La 7 dà infatti ampio spazio anche ad argomenti diversi come l’arte, il costume, il fisco e le pensioni.

Quella in onda stasera sarà la dodicesima puntata della stagione: vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti.

DiMartedì anticipazioni: gli ospiti di stasera 26 novembre

La puntata di questa sera di DiMartedì affronterà – come al solito – tante tematiche inerenti all’attualità politica ed economica. In questi giorni tiene banco il caso delle “sardine“, vale a dire il gruppo anti-Salvini che sta riempiendo le piazze dell’Emilia-Romagna, prossima regione italiana ad andare al voto. Cosa rappresentano le sardine? Di quale area politica sono espressione?

Dopo Bologna, Modena, Rimini e Parma, le sardine hanno fissato in calendario nuovi appuntamenti: il 30 novembre saranno a Firenze, il 1 dicembre a Milano e il 14 dicembre a Roma.

Che influenza potranno avere sull’esito del voto del 26 gennaio? Spazio poi alla legge di Bilancio. Tra i partiti è battaglia a suon di emendamenti per modificare la finanziaria. Il Parlamento dovrà approvarla entro fine anno per evitare l’esercizio provvisorio.

Si tornerà poi a parlare, secondo le anticipazioni di DiMartedì, dell’ex Ilva.

Gli ospiti di stasera

Articolo in aggiornamento.

DiMartedì anticipazioni, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. La sesta edizione è iniziata martedì 10 settembre 2019.

Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.