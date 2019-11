Luisa Spagnoli: trama, cast, trailer e streaming del film stasera su Rai 1

Questa sera, martedì 26 novembre 2019, va in onda su Rai 1 il film Luisa Spagnoli, che si avvale di un cast stellare con Luisa Ranieri e Gianmarco Tognazzi. Continua dunque l’impegno di Rai 1 nel raccontare la storie e le vite dei grandi italiani del Novecento attraverso film e miniserie. Dopo Adriano Olivetti ed Enrico Piaggio, ecco un’altra storia italiana da conoscere o riscoprire, quella appunto di Luisa Spagnoli.

La fiction racconta la vita della nota imprenditrice perugina. Per la prima volta è andata in onda nel 2016 in due puntate, mentre questa volta è stato accorpato in un unico episodio, in onda stasera 26 novembre 2019 in prima serata dalle 21.25.

Ecco allora tutto quello che c’è da sapere su Luisa Spagnoli, stasera su Rai 1, vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer ufficiale alle informazioni su dove vedere Luisa Spagnoli anche in streaming.

Luisa Spagnoli: la trama del film

La giovane Luisa Spagnoli, interpretata da Luisa Ranieri, ha origini umili ma è molto determinata. Decide infatti di rilevare una confetteria in abbandono, per sfuggire al destino che la vorrebbe casalinga o sotto padrone.

Riesce così a dare un futuro ai suoi tre figli, avuti da Annibale (Vinicio Marchioni), un marito particolarmente fedele. Inizialmente la sua sembra un’impresa disperata, visto che in quel periodo l’economia a Perugia ristagna e la gente ha pochi soldi da spendere.

Eppure Luisa ha grandi idee, e capisce che i dolci diverranno presto alla portata di molti. La protagonista del film, che lavora fino a notte fonda, deve anche fare i coni con i pregiudizi sul fatto che a guidare un’azienda sia una donna.

A un certo punto il conte Icilio Sangiorgi (Gianmarco Tognazzi) si invaghisce di lei, ma Luisa non cede e prosegue per la propria strada. Punta tutto sulla qualità dei prodotti, riuscendo così a superare la diffidenza dei perugini.

Il rischio però di chiudere è sempre dietro l’angolo, per questo Luisa Spagnoli prende una decisione molto audace per l’epoca: propone alla Buitoni, già all’epoca molto conosciuti, un’alleanza. Nasce così la Perugina, un’azienda destinata a rinnovare in poco tempo il modo di produrre, vendere e consumare la cioccolata e i dolci.

Ai vertici della Buitoni spetta quindi il compito di risanare i conti della Perugina. Il capo dell’azienda, Francesco (Massimo Dapporto), è un tipo molto forte, per cui lo scontro con Luisa Spagnoli è inevitabile. Intanto la Perugina continua a crescere, tanto da arrivare a minacciare le industrie dolciarie del Nord.

Leone Cravero (Franco Castellano), industriale spregiudicato e pronto a tutto, minaccia la crescita della Perugina. Luisa arriva così, secondo la trama di questa fiction, ad avere un’idea che si rivelerà vincente: il Bacio. Il prodotto, subito di grande successo, diventerà presto il simbolo dell’azienda.

Nonostante i 14 anni di differenza, il lavoro fianco a fianco farà scoppiare la passione tra Luisa e Giovanni, il figlio del personaggio interpretato da Massimo Dapporto. La notizia dell’adulterio, in una piccola città come Perugia, circola in breve tempo

Cravero, nemico giurato della Perugina, venutolo a sapere, vuole cogliere l’occasione per affossare i suoi avversari. Il conte Icilio Sangiorgi viene, infatti, da questi pagato per divulgare pettegolezzi e maldicenze. Annibale, però, reagisce in maniera inaspettata.

Capisce che la moglie possa essersi innamorata di Giovanni e non le fa una colpa, ma decide di mettersi da parte, trasferendosi ad Assisi. Francesco Buitoni la prende male e chiede a suo figlio di lasciare Luisa Spagnoli. Giovanni però non ci sta e pur di rimanere con la sua amata, rompe con la famiglia e si trasferisce ad abitare nei locali della Perugina.

Luisa Romagnoli nel suo lavoro all’interno della Perugina sarà inoltre molto attenta ai diritti dei suoi dipendenti: per la prima volta fa aprire in fabbrica un asilo nido. Secondo la trama della fiction, Cravero tenta il tutto per tutto arrivando a pagare una ragazza perché sostenga di essere la nuova amante di Giovanni e di essere stata da lui messa incinta. Anche quest’inganno, però, viene scoperto, e tra i due amati continuerà ad andare tutto a gonfie vele.

La Perugina ormai è una realtà forte e stabile, capace di garantire centinaia di posti di lavoro, e di esportare nel mondo i prodotti del Made in Italy. Con gli anni però il rapporto tra Luisa e Giovanni cambia. La protagonista della fiction comprende che Giovanni ha bisogno di una donna che gli possa dare dei figli, insiste per rendergli la libertà. Giovanni dapprima resiste, infine si trasferisce in America per curare gli interessi dell’azienda.

Dopo questa scelta, Luisa decide di tentare un’altra impresa, quella di creare una casa di moda, che ancora oggi porta il suo nome. Il personaggio interpretato da Luisa Ranieri, infatti, ha sempre avuto un grande talento per la sartoria e vuole produrre capi adatti alla donna di oggi.

Purtroppo la donna viene colpita da una grave malattia. Giovanni tornato in Italia, si occupa di lei, la porta a Parigi dai migliori medici. Si riaccende la fiamma del sentimento ma ormai è troppo tardi.

Luisa Spagnoli: il cast completo

Tanti gli attori celebri che fanno parte del cast del film Luisa Spagnoli, in onda su Rai 1 stasera, 26 novembre 2019. Da Luisa Ranieri, nei panni della protagonista, a Massimo Dapporto, che interpreta Francesco Buitoni. Matteo Martari è invece Giovanni Buitoni.

Ecco il cast completo della fiction Luisa Spanoli:

Luisa Ranieri: Luisa Spagnoli

Vinicio Marchioni: Annibale Spagnoli

Matteo Martari: Giovanni Buitoni

Elena Radonicich: Ada

Federica De Cola: Iris

Massimo Dapporto: Francesco Buitoni

Antonello Fassari: Leandro

Riccardo Leonelli: Riccardo Buitoni

Gianmarco Tognazzi: Conte Icilio Sangiorgi

Franco Castellano: Leone Cravero

Gaetano Bruno: Arnaudi

Brenno Placido: Mario Spagnoli

Luisa Spagnoli: trailer

Il film è andato inizialmente in due puntate nel 2016. Ecco i video con i trailer prodotti al’epoca da Rai 1.

Luisa Spagnoli: dove vedere in tv e in streaming il film

Il film Luisa Spagnoli va in onda, come già anticipato, stasera – martedì 26 novembre 2019 – su Rai 1. L’appuntamento è a partire dalle 21:25. Come vederlo? Basta andare al canale 1 (o 501 per l’HD) del digitale terrestre, oppure sul canale 101 del vostro decoder se siete clienti Sky.

Se non riuscite a vederlo in diretta tv su Rai 1, non disperate. È possibile infatti seguire Luisa Spagnoli anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Vi basterà registrarvi (è completamente gratis) e potrete poi vedere l’evento sul vostro tablet, smartphone o pc. E anche on demand nei giorni successivi alla messa in onda.

