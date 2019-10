Stasera in tv 22 ottobre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 22 ottobre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Ma cosa c’è stasera in tv 22 ottobre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 22 ottobre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – La strada di casa 2

Questa sera su Rai 1 una nuova puntata della serie tv La strada di casa, la fiction di Rai 1 con protagonista Alessio Boni.

Trama: Fausto viene arrestato perché trovato accanto a un corpo esanime in un lago di sangue e con un’arma in mano. Durante l’interrogatorio il commissario Leonardi smaschera Fausto che aveva dichiarato di non conoscere la vittima. Tutto sembra congiurare contro di lui, alla fine sarà la scientifica a scagionarlo: l’ora del decesso della vittima, infatti, risulta essere precedente al suo ritrovamento sul luogo del delitto. Ma la verità è ancora lontana, e Fausto lo sa bene.

Le anticipazioni della puntata di stasera, la quinta della stagione

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il Collegio

Questa sera su Rai 2 torna Il Collegio, il reality che vede un gruppo di ragazzi tra i 12 ed i 19 anni abbandonare la propria vita moderna e tecnologica ed essere catapultato in un Collegio del 1982, in una realtà di formazione e di relazioni molto diversa da quella attuale.

Le anticipazioni della prima puntata

L’elenco e le informazioni sui professori de Il Collegio 4

L’elenco degli alunni

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 torna Cartabianca, il programma di approfondimento politico con Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Una vita

Su Rete 4 stasera torna la popolare fiction Una vita, giunta all’episodio 61 della 13esima stagione.

Trama: Leonor sta per rivelare a tutti i vicini di Acacias che Casilda è sua sorella, quando Rosina piomba in pasticceria e rivela che Casilda è figlia di Maximiliano.

STASERA IN TV 22 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Champions League – Manchester City Vs Atalanta

Su Canale 5 stasera la Champions League, con la diretta dello scontro tra Manchester e Atalanta.

GUIDA TV 22 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Le Iene

Su Italia 1 questa sera è in programmazione una nuova puntata dello show Le Iene, con nuovi servizi e inchieste.

PROGRAMMI TV 22 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Dimartedì

Questa sera su La 7 torna Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris.

PROGRAMMI TV 22 OTTOBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Io & Marley

Su Tv8 questa sera va in onda il film Io e Marley, commedia del 2008 con Jennifer Aniston, Owen Wilson e Haley Bennett.

Trama:Io & Marley è una tenerissima e al tempo stesso scoppiettante commedia in cui situazioni divertenti, tipiche di questi film che vedono protagonista uno splendido amico a quattro zampe, si mescolano a momenti più riflessivi e commoventi.

Il cane come grande amico che fa da collante per tenere unita la famiglia e liberare i membri che ne fanno parte da tutta una serie di problematiche, spesso meno complicate di quanto appaiono, che li conducono a pensare che la situazione possa sfuggire loro di mano.

Gli animali vivono con la loro spontaneità la vita… viverli da più vicino può essere un’occasione per l’uomo, un modo per poter portare la propria visione della vita su un altro livello in cui riuscire a prendersi e prendere meno sul serio molti aspetti della vita che andrebbero vissuti con più leggerezza.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Planet of the Apes

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film Dolceroma, una commedia grottesca con Lorenzo Richelmy e Luca Barbareschi.

Trama: Commedia grottesca con Lorenzo Richelmy e Luca Barbareschi di Fabio Resinaro. Un aspirante scrittore riceve da un produttore cinematografico la proposta che può cambiargli la vita.

Di seguito il trailer:

STASERA IN TV 22 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:00 – Champions League Show (diretta)

21:00 – Juventus – Lokomotiv Mosca (diretta)

Su Sky Sport Uno questa sera è in programmazione lo scontro di Champions League tra Juventus e Lokomotiv M.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti (nuova stagione)

Questa sera su Sky Uno va in onda un nuovo appuntamento con lo show di Alessandro Borghese 4 ristoranti.

