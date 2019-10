DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 22 ottobre, su La7

DiMartedì anticipazioni – Stasera, martedì 22 ottobre 2019, in prima serata su La7 DiMartedì, la trasmissione condotta da Giovanni Floris che analizza con numerosi ospiti, servizi e interviste, l’attualità politica ed economica in Italia. Argomenti ricorrenti del programma sono però anche l’arte, il costume, il fisco e le pensioni.

Si tratta della settima puntata di questa nuova edizione, in onda come sempre su La 7 a partire dalle 21.15. Floris e la sua squadra tornano con nuovi ospiti e argomenti, per una nuova sfida del martedì sera con l’altro talk politico, Cartabianca di Bianca Berlinguer, in onda su Rai 3.

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di stasera.

DiMartedì anticipazioni: gli ospiti di stasera 22 ottobre

Questa sera, nella nuova puntata di DiMartedì condotta da Giovanni Floris, si tornerà a parlare di Manovra economica 2020 dopo che l’Ue ha inviato una nuova lettera all’Italia richiedendo alcuni chiarimenti. Bruxelles, infatti, ancora una volta non è convinta che nella bozza della Legge di Bilancio il nostro Paese stia rispettando le regole europee. Tema di dibattito, inoltre, saranno i dissidi all’interno della maggioranza di governo, con il M5s che si spacca su Conte premier e Matteo Renzi che, dopo aver presentato sia le idee che il simbolo del suo nuovo partito, Italia Viva, starebbe pensando – secondo alcune indiscrezioni – a sostituire il presidente del Consiglio con il ministro dei Beni culturali e capo delegazione del Pd Dario Franceschini.

Questo e molto altro questa sera alle 21.15 su La7 con DiMartedì.

Potrebbero interessarti Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera martedì 22 ottobre 2019 Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 22 ottobre su Rai 3 Martina Brondin: chi è “l’artista” de Il Collegio 4

DiMartedì, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. La sesta edizione è iniziata martedì 10 settembre 2019.

Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.