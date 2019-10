Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 15 ottobre su Rai 3

Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 15 ottobre 2019 su Rai 3

Questa sera, martedì 15 ottobre 2019, torna l’appuntamento con Cartabianca, in prima serata su Rai 3. A partire dalle 21.20 una nuova puntata della trasmissione di approfondimento politico condotta da Bianca Berlinguer, che come di consueto intervisterà gli ospiti per analizzare i temi riguardanti l’attualità di cronaca, politica ed esteri, con uno sguardo anche al costume e allo spettacolo.

Stasera 15 ottobre 2019 è la volta della settima puntata di questa nuova stagione e, come ogni martedì, si ripropone lo scontro tra i due principali talk politici: Cartabianca su Rai 3, appunto, e Dimartedì su La7.

Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera.

Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera

Torna questa sera, martedì 15 ottobre 2019, su Rai 3 una nuova puntata di Cartabianca, la trasmissione di Bianca Berliguer che anche oggi avrà al centro i temi della politica e dell’economia. Parlamento e governo sono impegnati con il documento programmatico di bilancio, per quanto riguarda la Manovra 2020 e sono molti i punti di discussione all’interno della maggioranza. Maggioranza che verrà messa alla prova nel prossimo appuntamento elettorale, quello delle elezioni regionali in Umbria di domenica 27 ottobre.

Mentre a Palazzo Chigi M5s e Pd cercano gli accordi, l’opposizione di centrodestra fa la sua parte in questo delicato “gioco di equilibri”. Sicuramente le elezioni in Umbria saranno un importante test per la nuova alleanza giallo-rossa e questa sera in trasmissione questo sarà uno dei temi più caldi.

Cartabianca: gli ospiti della puntata di questa sera

Questa sera a Cartabianca come ospiti ci saranno il presidente della Camera Roberto Fico, del Movimento Cinque Stelle, Massimiliano Fedriga, il presidente leghista del Friuli Venezia Giulia e Andrea Orlando, Vicesegretario del Partito Democratico.

Come giornalisti Bianca Berlinguer darà il benvenuto a Massimo Giannini, direttore di Radio Capital, Andrea Scanzi de il Fatto Quotidiano, Maurizio Belpietro, direttore de La Verità e Panorama e Lina Palmerini per Il Sole 24 Ore. Presente in studio anche Vito Gulli, imprenditore, e l’immancabile ospite fisso della trasmissione, l’alpinista e scrittore Mauro Corona.

Cartabianca: dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 15 ottobre 2019 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando.

Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.