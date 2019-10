Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera martedì 22 ottobre 2019

Le Iene anticipazioni – Questa sera, martedì 22 ottobre 2019, arrivano in prima serata Le Iene, la storica trasmissione di Italia 1 che da questa settimana vede un cambio di programmazione: se le prime puntate della nuova edizione, infatti, sono andate in onda il martedì e il giovedì, da ora in poi la seconda puntata della settimana si sposta dal giovedì alla domenica sera. Alla conduzione il martedì sempre Alessia Marcuzzi e Nicola Favino, che anche questa sera introdurranno i servizi degli inviati.

Di cosa si parlerà questa volta? Vediamo qui di seguito le anticipazioni della puntata di stasera de Le Iene, in onda su Italia 1 in prima serata a partire dalle 21.20.

I servizi della puntata di stasera | 22 ottobre

Nella puntata di martedì 22 ottobre vedremo Antonino Monteleone tornare a occuparsi della vicenda della colf che lavorava in nero a casa del presidente di Montecitorio, Roberto Fico, a Napoli, poiché il giudice ha rigettato la querela che il pentastellato aveva sporto nei confronti de Le Iene.

A seguire i telespettatori si divertiranno nel guardare la reazione di Alberto Aquilani, ex centrocampista della Roma e della Nazionale, dopo che la sua fidanzata, l’attrice Michela Quattrociocche, gli fa credere di essere incinta di tre gemelli. Si tratta dello scherzo organizzato da Nicolò De Devitiis.

Nella puntata di stasera anche l’intervista singola alla cantautrice romagnola Marianne Mirage, mentre Nina Palmieri continuerà le sue indagini sulla storia di Alberto e Alessandra, due ragazzi accomunati dall’amore e dalla sindrome di Down.

Gaetano Pecoraro, che si è recato in Puglia ad intervistare il governatore Michele Emiliano, ha invece pronto un nuovo servizio sull’inefficienza all’interno delle strutture ospedaliere italiane, mentre Alessandro Di Sarno continua ad andare avanti con la sua inchiesta sulla tv pirata e sugli altissimi guadagni che, con il business del pessotto, sono stati fatti dalla Camorra. Stavolta, in particolare, il servizio mostrerà le clamorose rivelazioni di un venditore all’ingrosso.

Appuntamento dunque stasera, martedì 22 ottobre 2019, con una nuova puntata de Le Iene, dalle 21.15 su Italia 1.