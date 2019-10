Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 22 ottobre 2019 su Rai 3

Stasera, martedì 22 ottobre 2019, torna l’appuntamento con Cartabianca, in prima serata su Rai 3: le anticipazioni riguardano soprattutto i nomi degli ospiti chiamati a intervenire nel corso della puntata. Tra i quali spiccherà la nostra giornalista, Elisa Serafini.

A partire dalle 21,20, infatti, arriverà una nuova puntata della trasmissione di approfondimento politico condotta da Bianca Berlinguer, che come di consueto intervisterà gli ospiti per analizzare i temi riguardanti l’attualità di cronaca, politica ed esteri, con uno sguardo anche al costume e allo spettacolo.

Stasera 22 ottobre 2019 è la volta della settima puntata di questa nuova stagione e, come ogni martedì, si ripropone lo scontro tra i due principali talk politici: Cartabianca su Rai 3, appunto, e Dimartedì su La7.

Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera.

Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera

Torna questa sera, martedì 22 ottobre 2019, su Rai 3 una nuova puntata di Cartabianca, la trasmissione di Bianca Berliguer che anche oggi avrà al centro i temi della politica e dell’economia.

L’Italia ha ricevuto una nuova lettera da parte dell’Ue per chiedere chiarimenti sul rispetto delle regole di bilancio nella bozza della Manovra economica 2020, mentre alcune indiscrezioni vedrebbero il leader del nuovo partito, Italia Viva, Matteo Renzi intenzionato a far saltare la poltrona da premier a Giuseppe Conte. Intanto anche all’interno del M5s ci sono dissidi e discussioni per quanto riguarda la figura dell’attuale presidente del Consiglio.

Di tutto questo e di molto altro si parlerà nel corso della trasmissione, a partire dalle 21,20.

Cartabianca: gli ospiti della puntata di stasera

Chi saranno dunque gli ospiti di stasera? Le anticipazioni di Cartabianca annunciano che negli studi di Bianca Berlinguer arriveranno Dario Franceschini, ministro dei Beni culturali e del turismo e membro del Partito democratico; Mara Carfagna, vicepresidente della Camera ed esponente di Forza Italia, Massimiliano Fedriga, presidente della regione Friuli-Venezia Giulia e iscritto alla Lega. Ancora, ci sarà anche Lucia Azzolina, del Movimento Cinque Stelle, sottosegretario al ministero dell’Istruzione; Matteo Richetti, di Siamo Europei.

Per quanto riguarda gli ospiti che vengono dal mondo del giornalismo, in studio ci sarà la nostra Elisa Serafini. Accanto a lei, Andrea Scanzi de Il Fatto Quotidiano, Lina Palmerini de Il Sole 24 Ore, Maurizio Belpietro – direttore del quotidiano La Verità e di Panorama.

Ospiti di Cartabianca saranno anche l’attrice Sabrina Impacciatore e l’alpinista e scrittore, nonché presenza fissa della trasmissione, Mauro Corona.

Cartabianca anticipazioni: dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 22 ottobre 2019 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando.

Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.