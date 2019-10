La strada di casa 2, anticipazioni e trama quinta puntata in onda martedì 22 ottobre 2019 | Rai 1

Dopo una settimana di pausa – per consentire a Rai 1 di trasmettere in diretta la partita della Nazionale italiana di calcio contro il Liechtenstein – stasera, martedì 22 ottobre 2019, torna finalmente sulla prima rete di viale Mazzini una serie tv molto amata dagli italiani: La strada di casa 2, giunta alla sua quinta puntata.

Tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione della fiction

La fiction, che vede Alessio Boni come protagonista assoluto, affiancato da Lucrezia Lante Della Rovere, Sergio Rubini ed Eugenio Franceschini, si avvicina tra l’altro al suo gran finale. La quinta puntata di stasera sarà anche la penultima della fiction: in attesa del gran finale, che andrà in onda martedì prossimo, 29 ottobre, diamo un’occhiata alla trama e alle anticipazioni della puntata di oggi de La strada di casa 2.

La strada di casa 2 quinta puntata: le anticipazioni e la trama

Cosa succede nella quinta puntata de La strada di casa 2? Molti telespettatori rimarranno con il fiato sospeso visto che Fausto verrà all’improvviso arrestato perché trovato accanto a un cadavere. L’uomo, infatti, verrà trovato accanto al corpo esanime di una vittima, in un lago di sangue. Fausto avrò anche un’arma in mano.

Così, sarà una corsa contro il tempo per il protagonista, certo della sua innocenza, per dimostrare di non essere stato l’autore del brutale omicidio. Durante l’interrogatorio, inoltre, il commissario Leonardi farà di tutto per far cadere in contraddizione Morra. E ci riuscirà: inizialmente, infatti, Fausto dichiarerà di non conoscere la vittima. Cosa che, invece, si dimostrerà falsa.

Proprio quando tutto sembrerà andare per il peggio, interverrà la scientifica a scagionare Fausto: l’ora del decesso della vittima risulterà infatti precedente al suo ritrovamento sul luogo del delitto. Ma non sono finiti tutti i problemi per Fausto, visto che tutta la sua famiglia sarà sorvegliata notte e giorno dalle forze dell’ordine, in attesa di scoprire tutta la verità.

Il cast completo della fiction La strada di casa

La strada di casa 2, le anticipazioni della quinta puntata: Lorenzo scompare

Le anticipazioni della quinta puntata de La strada di casa 2, in onda stasera, annunciano inoltre che la famiglia Morra dovrà fare i conti pure con la scomparsa improvvisa di Lorenzo. Il ragazzo, infatti, farà perdere le sue tracce e i suoi familiari, per ore, proveranno invano a mettersi in contatto con lui.

Quando Lorenzo tornerà a casa, dichiarerà alla polizia di essersi recato sul ponte dove si è gettata Irene. Così, si cercheranno testimoni che possano convalidare la sua tesi. Nel frattempo, si farà luce anche su Milena e Viola: il segreto che stanno nascondendo fin dall’inizio verrà fuori.

La quinta puntata de La strada di casa 2 va in onda martedì 22 ottobre alle 21,25 su Rai 1.

Dove vedere in tv e in streaming la fiction