Stasera in tv 17 novembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 17 novembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 17 novembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 17 novembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Pezzi unici

Questa sera su Rai 1 va in onda la prima puntata di una nuova fiction con protagonista Sergio Castellitto, Pezzi unici.

Trama: Vanni è un artigiano fiorentino, un maestro della lavorazione del legno. Il mestiere e la bottega che porta il suo nome vengono da lontano: un lascito che la sua famiglia si tramanda da generazioni. Nella sua bottega, Vanni accoglie, controvoglia, dei ragazzi: fanno parte di una casa famiglia e il lavoro con lui varrà come programma di riabilitazione sociale. Nella stessa casa famiglia aveva vissuto Lorenzo, suo figlio, un ragazzo morto in circostanze misteriose. Vanni non sa che i ragazzi che ha accolto nella sua bottega sono legati indissolubilmente a Lorenzo.

RAI 2

20:30 – TG2

21:05 – Che Tempo Che Fa

Questa sera su Rai 2 arriva una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, come sempre condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, con tantissimi ospiti.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Snowden

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Snowden, per la regia di Oliver Stone con protagonista Joseph Gordon-Levitt.

Trama: Joseph Gordon-Levitt interpreta Edward Snowden in un biografia che Oliver Stone gira con la potenza di un incalzante thriller politico. Nel 2013, il giovane informatico porta alla luce la subdola e diffusa violazione della privacy elaborata dal governo americano.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:25 – The Bourne Ultimatum

Su Rete 4 va in onda il film The Bourne Ultimatum, per la regia di Paul Greengrass con Matt Damon.

Trama: Terzo e ultimo capitolo della saga. Jason Bourne affronterà i suoi colleghi della CIA per scoprire il suo passato e vendicare la morte di Marie, sua compagna.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 17 NOVEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Monteperdido (stagione 1, episodio 2)

Su Canale 5 va in onda la seconda puntata di una nuova fiction, Monteperdido, con protagonista Megan Montaner.

Trama: A Monteperdido continua la ricerca di Lucia dopo che Ana è stata ritrovata. Il primo sospettato del rapimento è il padre della ragazza, Alvaro Montrell. La Giudice decide di non arrestarlo, ma emette un ordine restrittivo nei confronti della famiglia. L’uomo chiede ad Elisa di convalidare il suo alibi, ma la ragazza si confida con Sara Campos, sergente della UCO che segue le indagini insieme al Tenente Santiago Bain. Sulla zona imperversa un forte temporale e il pericolo che il fiume esondi è molto serio.

GUIDA TV 17 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:30 – C.S.I. Miami

21:20 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera torna una nuova puntata di Le Iene Show, con tante inchieste e servizi irriverenti.

PROGRAMMI TV 17 NOVEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Non è l’Arena

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Non è l’Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti.

PROGRAMMI TV 17 NOVEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Paddock Live Pre Gara Live

21:30 – F1 GP Brasile (Gara, da San Paolo) Differita

Su Tv8 questa sera va in onda (in differita) la gara di Formula 1 GP di San Paolo, Brasile.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Outing – Fidanzati per sbaglio

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Outing – Fidanzati per sbaglio, con Nicolas Vaporidis, Andrea Bosca e Massimo Ghini.

Trama: Il playboy di periferia Federico (Nicolas Vaporidis) e l’esperto di design Riccardo (Andrea Bosca) sono due amici pugliesi legati da un rapporto di stima fraterna. Costretto a Milano ad un lavoro lontano dai suoi sogni, Riccardo scopre di poter realizzare il desiderio di aprire un atelier di moda grazie a un finanziamento della Regione Puglia e convince Federico a divenire suo compagno di avventura. Quando scoprono che il provvedimento è indirizzato solo alle coppie omosessuali, Riccardo e Federico decidono di fingersi gay andando incontro ai mille equivoci che ciò comporterà.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 17 NOVEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

19:00 – ATP Finals (diretta)

21:00 – ATP Finals (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera va in onda in diretta lo scontro delle ATP di tennis: gli 8 migliori tennisti dell’anno si sfidano per decretare il numero 1.

SKY UNO

20:25 – Le Kardashian Ep. 6

21:15 – Mix & Match – Il guardaroba delle meraviglie Ep. 3

Questa sera su Sky Uno arriva una nuova puntata, in prima tv, di Mix & Match – Il guardaroba delle meraviglie.

