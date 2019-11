La caccia – Monteperdido, la trama della seconda puntata in onda domenica 17 novembre 2019

Torna questa sera, 17 novembre 2019, su Canale 5 La caccia – Monteperdido, il thriller psicologico dall’avvincente trama con Megan Montaner nei panni di Sara Campos, referente dell’Unione Centrale Operativa della Guardia Civil. A lei spetta il compito di indagare sulla misteriosa sparizione di due ragazze e risolvere il caso. Ecco le anticipazioni della seconda puntata di oggi.

La serie, dopo il grande successo avuto in Spagna, è approdata la settimana scorsa nel nostro Paese, con Canale 5 che ne manderà in onda gli episodi ogni domenica in prima serata alle 21.25.

La caccia – Monteperdido è tratta dall’omonimo romanzo scritto da Agustin Martinez.

La fiction racconta il caso della scomparsa di due ragazze di undici anni: la prima, dopo cinque anni, torna alla civiltà, ma non ricorda nulla del periodo buio della prigionia.

Vediamo di seguito le anticipazioni e la trama della seconda puntata de La caccia – Monteperdido, in onda stasera, 17 novembre 2019, su Canale 5.

La caccia Monteperdido, la trama della seconda puntata

Dopo il ritorno di Ana, la polizia continua a cercare Lucia. Il maggior sospettato per il rapimento è Alvaro, il padre di Ana: il giudice mette un ordine restrittivo nei confronti della famiglia.

Pablo chiede ad Elisa di fornire alla Polizia un alibi: la giovane si confida con Sara, ma quando il padre viene a saperlo, la picchia: Elisa, quindi, scappa impaurita. A Monteperdido, intanto, imperversa un temporale, con il rischio che il fiume esondi.

Ad Alvaro intanto, viene revocata l’ordinanza, e nel frattempo scopre che cinque anni prima, quando le due ragazzine sono scomparse, anche Gaizka poteva fornirgli un alibi. Infine, Joaquin, padre di Lucia, non è soddisfatto del lavoro della Polizia, e fa mandare in onda in tv un’intervista ad Ana offrendo una ricompensa a chi gli darà notizie su Lucia.

Ana nel frattempo, secondo la trama de La caccia – Monteperdido, prova a tornare alla vita di tutti i giorni, ma si rende conto che non è facile. Il suo ritorno, infatti, porterà alla luce dei vecchi e clamorosi segreti che metteranno in pericolo la vita di alcuni abitanti. La polizia, con il prosieguo delle indagini, si rende conto delle atrocità e dell’inferno che le due ragazze hanno dovuto subire durante il loro rapimento.

La caccia Monteperdido torna stasera domenica 17 novembre 2019 con la seconda puntata in prima serata su Canale 5.