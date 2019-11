La caccia – Monteperdido, la serie di Canale 5 con Megan Montaner: la trama

Dal 10 novembre 2019 Canale 5 fa spazio a una nuova serie tv: La caccia – Monteperdido è tratta dall’omonimo romanzo di Agustin Martinez e in Spagna è tra le serie più viste e apprezzate dell’anno.

Protagonista della vicenda è ancora una volta Megan Montaner, un’attrice cara all’Italia (l’abbiamo vista recitare in Lontano da me soltanto qualche mese fa) conosciuta ai più per aver interpretato Pepa nella soap opera Il Segreto.

Ma ecco che la Montaner torna nelle vesti d’agente e nella serie La caccia – Monteperdido interpreta Sara Campos, agente dell’Unità Centrale della Guardia Civil spagnola.

Ma di cosa parla la serie tv? Qual è la sua trama?

Tutto quello che c’è da sapere su La caccia – Monteperdido, la serie tv

La caccia – Monteperdido: la trama della serie tv

Siamo in una piccola cittadina spagnola, Monteperdido, e la quiete viene spezzata dalla scomparsa di due ragazzine: Ana e Lucia, entrambe undicenni, stanno tornando da scuola quando scompaiono misteriosamente nella vallata di Monteperdito, una cittadina circondata dalla folta vegetazione dei Pirenei.

La scomparsa delle due ragazze è avvolta dal mistero, non ci sono tracce o indizi che possano lasciar intendere dove siano finite e così, nonostante le ricerche, la polizia è costretta a lasciare il caso irrisolto.

Cinque anni dopo, quel caso viene nuovamente riaperto per un’importante svolta. Ana, una delle due ragazzine scomparse, è ricomparsa improvvisamente a causa di un incidente d’auto.

Il conducente al suo fianco è morto e Ana ha una commozione celebrale, non ha i ricordi nitidi di ciò che è successo e non può essere utile su quei cinque anni di buio. Ma dov’è Lucia? Che sia ancora viva anche lei?

Ana, rincuorata dalla sua famiglia, nasconde dei segreti riguardo quei cinque anni di prigionia ed è chiaro che non vuole rivelarli, ma per quale ragione? Sarà che tra le due famiglie non scorre buon sangue.

Il cast al completo de La caccia – Monteperdido

Ad aiutare nel caso questa volta, al fianco del comandante della polizia locale Victor Gamero, arrivano due agenti dell’Unità Centrale della Guardia Civil di Madrid: si tratta dell’agente Sara Campos e Santiago Bain.

La caccia – Monteperdido arriva in prima serata domenica 10 novembre 2019 alle ore 21,25 su Canale 5.