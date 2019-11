La caccia – Monteperdido, la nuova serie tv thriller di Canale 5 con Megan Montaner

Arriva una nuova serie tv su Canale 5 e s’intitola Monteperdido: di genere thriller, la nuova serie parte il 10 novembre 2019 e va in onda in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset con protagonista Megan Montaner.

Divenuta famosa interpretando Pepa della soap opera Il Segreto, la Montaner non è nuova agli schermi di Canale 5: soltanto qualche tempo fa l’attrice ha recitato al fianco di Alessandro Tiberi nella fiction Lontano da te.

La caccia – Monteperdido è un thriller psicologico già campione d’ascolti in Spagna ed è tratto dall’omonimo best-seller internazionale scritto da Agustin Martinez.

La serie tv è arrivata finalista al premio Venice Tv Awards 2019 e al premio Prix Europa 2019 ed è la serie – diretta da Salvador Garcia Ruiz e Alvaro Ron – più vista dell’anno della prima rete nazionale spagnola.

Monteperdido, la trama della serie thriller

Siamo a Monteperdido, una città circondata dalla natura dei Pirenei, e due ragazzine di undici anni, Ana e Lucia, scompaiono all’improvviso nella vallata mentre tornano da scuola.

Le autorità non riescono a trovare alcun indizio, nonostante le accurate ricerche. e il caso delle due ragazzine scomparse cade nell’oblio, sconvolgendo la vita dei residenti del luogo.

Passano cinque anni e una delle ragazze, Ana, viene ritrovata con una commozione celebrare e in stato d’incoscienza. La ragazza è vittima di un incidente stradale e il conducente della vettura è deceduto. Cosa le sarà successo? E dov’è Lucia?

Per far fronte alla misteriosa scomparsa delle ragazze (e alla ricomparsa di Ana), al fianco del comandante della Polizia locale Victor Gamero arrivano due agenti dell’Unità Centrale della Guardia Civil di Madrid: Sara Campos e Santiago Bain.

Ana può finalmente riabbracciare i suoi cari e cercare di superare il dramma vissuto, ma ha ricordi fragili che non è in grado di decifrare: c’è una nebbia attorno al luogo della prigionia, ma è chiaro che la ragazza cela dei segreti che non vuole rivelare, a causa dell’astio tra le due famiglie.

La trama della serie tv La caccia – Monteperdido

La caccia – Monteperdido, chi fa parte del cast: attori e personaggi

Chi vediamo nel cast di Monteperdido? La serie è diretta da Salvador García Ruiz e Álvaro Ron. Oltre a Megan Montaner, il cast vanta di Alain Hernández, Francis Lorenzo, Pablo Derqui, Bea Segura, Carla Díaz, Jorge Bosch, Mar Sodupe, Ester Expósito, Laura Moray, Chechu Salgado, Patxi Freytez, David Solans e Juan Díaz, con la speciale collaborazione di Beatriz Carvajal e Jordi Sánchez.

Megan Montaner qui interpreta il sergente Sara Campos, impegnata a risolvere un misterioso caso. Riguardo al suo personaggio, la Montaner ha dichiarato: “Quando ho letto il copione mi sono chiesta se sarei stata in grado di interpretare il personaggio, ma volevo vincere questa sfida perché mi incuriosiva. È un regalo a cui non potevo dire di no. Credo che grazie all’aiuto dei registi ce l’abbiamo fatta, il pubblico giudicherà”.

Del suo personaggio ha poi specificato: “Ha un carattere introverso e timido, ho fatto di tutto per immergermi nell’anima di Sara. È stato molto difficile perché lei è completamente diversa da me”.

Il cast al completo de La caccia – Monteperdido

Monteperdido, la serie tratta dall’omonimo romanzo di Agustin Martinez

Monteperdido, prima di essere una celebre serie tv, è un romanzo spagnolo scritto da Agustin Martinez. I diritti dell’opera sono stati venduti in diverse nazioni europee, come Germania, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito. Prossimamente, il libro sarà tradotto anche in Cina, Serbia, Portogallo, Grecia, Taiwan, Danimarca e anche Italia.

Martinez, oltre a essere l’autore della serie letteraria, è anche autore e produttore esecutivo della serie tv.

“Moteperdido è una storia circolare. Avevo scritto il racconto cinque anni fa come un progetto per la fiction, poi ho trovato delle difficoltà e la storia è diventata un romanzo di successo che è stato tradotto in tanti paesi. Oggi, grazie ai registi e ai produttori, è stato possibile produrla e farla diventare una serie. È stato un lusso poterla girare a Benasque”, ha dichiarato l’autore durante la conferenza stampa di lancio della serie tv.

“Non è stato molto difficile adattare il romanzo perché ho iniziato a scriverlo come se fosse una fiction, quindi era già strutturato in episodi. Io prima di essere scrittore, sono stato autore di fiction, quindi sono consapevole di cosa si possa fare e cosa non si possa fare, ma ho accolto tutti gli input dei registi per migliorare il prodotto”, ha aggiunto Martinez, per poi concludere: “Il romanzo ha ottenuto un grande successo perché rappresenta un conflitto universale, quello della scomparsa, all’interno di una realtà locale”.

La caccia – Monteperdido, dov’è stata girata la serie tv

Le riprese di Monteperdido sono state realizzate nella regione di La Ribagorza, sui Pirenei Aragonesi, un luogo suggestivo per l’autore del romanzo e divenuto di fondamentale importanza per gli eventi narrati anche nella serie tv.

Le strade di Benasque e Cerler sono state scelte per rappresentare il paese immaginario di Monteperdido. Inoltre, altri spazi naturali appaiono in numerose scene, come il Llano del Hospital, il precipizio di Remuñe, la Besurta, i boschi di Benarque e il fiume Ésera. La serie è stata registrata con telecamere 7K che garantiscono a “La caza. Monteperdido” (tit.originale) aspetti tecnici e visivi unici nel panorama televisivo.

Monteperdido, dove vedere in tv e in streaming il thriller

Ma dove vedere Monteperdido? La serie tv viene mandata in onda per la prima volta in Italia su Canale 5 a partire da domenica 10 novembre 2019, ore 21.25. La serie thriller è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre (505 per la versione HD, 105 per i clienti Sky).

Chi vuole seguire la serie in diretta streaming può accedere a MediasetPlay, la piattaforma che mette a disposizione tutti i contenuti che vanno in onda in tv e che potete seguire tramite pc, smartphone o tablet.

Ma c’è di più: grazie alla funzione on demand, potrete trovare gli episodi già andati in onda in tv a disposizione su MediasetPlay e recuperarli anche in un secondo momento.