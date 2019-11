La caccia – Monteperdido, il cast della nuova serie tv: protagonista Megan Montaner

Megan Montaner torna in prima serata su Canale 5 per interpretare un nuovo volto della legge: nella serie tv La caccia – Monteperdido l’attrice spagnola interpreta Sara Campos, un’agente dell’Unità Centrale della Guardia Civil di Madrid costretta a lavorare a un caso di sparizione.

La caccia – Monteperdido è una serie tv spagnola acclamata e arrivata finalista ad alcuni premi televisivi, tratta dall’omonimo romanzo best-seller scritto da Agustin Martinez.

La storia racconta di due ragazzine undicenni, Ana e Lucia, che scompaiono all’improvviso, nella vallata di Monteperdido mentre rientrano da scuola. Cinque anni dopo, con il caso ancora irrisolto, Ana viene ritrovata con una commozione celebrale e la memoria sfocata. Dove sarà Lucia?

Vediamo nel dettaglio qual è il cast della serie, quali sono i personaggi protagonisti e secondari e chi li interpreta.

La caccia – Monteperdido, il cast: attori e personaggi

La serie è diretta da Salvador García Ruiz e Álvaro Ron. Nel cast, come protagonista vediamo Megan Montaner, attrice conosciuta per aver recitato ne Il Segreto interpretando l’amata Pepa; ma l’attrice spagnola ha recitato anche in altre serie tv che sono arrivate sui piccoli schermi italiani come Senza identità, Fuoco amico e Lontano da te.

Del suo personaggio in Monteperdido, la Montaner ha dichiarato: “Ha un carattere introverso e timido, ho fatto di tutto per immergermi nell’anima di Sara. È stato molto difficile perché lei è completamente diversa da me”. Sara Campos, 36 anni, è la referente dell’UCO (Unità Centrale Operativa della Guardia Civil). Nonostante la giovane età, Sara è esperta in materia d’abusi sui minori e il caso di Ana e Lucia sarà molto importante perché, per risolverlo, Sara dovrà rivivere alcune esperienze traumatiche della sua infanzia.

Nel cast di La caccia – Monteperdido vediamo anche altri personaggi. Partiamo dalle due ragazzine scomparse. Ana Montrell è interpretata da Carla Dìaz. Aveva 11 anni quando è scomparsa, ma riappare ormai sedicenne dopo aver trascorso 5 anni prigioniera in un luogo nascosto senza alcun contatto con il mondo esterno, un’esperienza che l’ha segnata.

Lucia, l’altra ragazza scomparsa, tormenta la sua famiglia. Nessuno sa che fine abbia fatto, neanche Ana ricorda (a causa della perdita di memoria). La ragazzina scomparsa è interpretata da Ester Exposito, conosciuta al pubblico del piccolo schermo per aver recitato in Elite, la serie tv spagnola di Netflix.

La trama della serie tv La caccia – Monteperdido

Santiago Bain, il collega di Sara, è interpretato da Francis Lorenzo. Santiago è a capo della UCO ed è un uomo che ha dato la sua vita per il proprio lavoro. Il caso della scomparsa delle due ragazzine sarà il più difficile della sua carriera. In genere Santiago è descritto come un uomo metodico e tranquillo, non ha famiglia e considera Sara come una figlia da proteggere.

E ancora nel cast vediamo Pablo Derqui interpretare Alvaro Montrell, il padre di Ana, Bea Segura invece la mamma Raquel Mur. Jorge Bosch invece interpreta il papà di Lucia, Joaquìn Castan.

Nel cast di Monteperdido vediamo anche Alain Hernández, Mar Sodupe, Laura Moray, Chechu Salgado, Patxi Freytez, David Solans e Juan Díaz, con la speciale collaborazione di Beatriz Carvajal e Jordi Sánchez.

La caccia – Monteperdido arriva in prima serata domenica 10 novembre 2019 alle ore 21,25 su Canale 5.