Pezzi unici: la trama della fiction con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello dal 17 novembre su Rai 1

Pezzi Unici è la nuova fiction di Rai 1 in onda ogni domenica dal 17 novembre: una trama avvincente e ricca di pathos, per una crime story basata su un misterioso giallo. Protagonista della fiction è l’artigiano fiorentino Vanni, interpretato da Sergio Castellitto, il quale perde improvvisamente suo figlio Lorenzo, suicidatosi in circostanze sospette.

Il ragazzo, che aveva avuto problemi di droga, ultimamente teneva un corso di artigianato in una casa famiglia. Con il passar del tempo Vanni si convince che suo figlio non si è suicidato, e si mette alla ricerca della verità.

Ecco la trama della fiction Pezzi Unici, dal 17 novembre in prima serata su Rai 1.

Pezzi unici, la trama completa della fiction di Rai 1: cosa succede

La serie in sei puntate diretta da Cinzia TH Torrini è un’avvincente crime story. Vanni è un noto artigiano fiorentino, imbattibile nell’intaglio, che lavora in una storica bottega che la sua famiglia tramanda da generazioni. Un uomo vecchio stampo, dal carattere brusco e scorbutico, che nasconde un grande dolore.

Il suo unico figlio, Lorenzo, è finito nel tunnel della droga ed è morto suicida in circostanze sospette. Dopo la morte del giovane, la famiglia di Vanni si sfalda: sua moglie decide di lasciarlo, perché ritiene sia stato indifferente verso la sofferenza del figlio.

Per Vanni, secondo la trama di Pezzi unici, è come se il mondo gli fosse crollato addosso: si ritrova infatti solo alle prese con il suo dolore. Nell’ultima parte della sua vita, Lorenzo sembra essersi disintossicato, e inizia a tenere un corso di artigianato, dal nome Pezzi unici, in una casa famiglia.

I suoi allievi sono cinque ragazzi molto problematici. Per loro questo corso può essere un motivo di riscatto e di speranza, per questo dopo la morte di Lorenzo si sentono perduti. Alla fine Vanni, per superare il senso di colpa nei confronti del figlio (che se si è perso anche per colpa sua), decide di proseguire il lavoro del ragazzo.

Il personaggio interpretato da Sergio Castellitto, secondo la trama di Pezzi unici, riuscirà a tirare fuori il talento nascosto di ciascuno dei suoi improbabili allievi. Entrando in contatto con quei cinque ragazzi, l’artigiano cercherà di scoprire meglio i motivi che hanno portato alla morte del figlio. Inizia così a convincersi che non si sia trattato di suicidio.

Quei ragazzi, secondo Vanni, sanno come stanno realmente le cose, perché ciascuno di loro sembra avere un motivo per volere morto Lorenzo, ma nessuno vuole parlare. Pezzi unici vanta un cast d’eccezione, con attori come Sergio Castellitto, Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Irene Ferri, Fabrizia Sacchi, Leonardo Pazzagli, Anna Manuelli, Moisé Curia, Lucrezia Massari, Carolina Sala.

Appuntamento con la nuova fiction di Rai 1 Pezzi unici a partire dal 17 novembre 2019 dalle 21.20.

