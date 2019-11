Pezzi unici: trama, cast, anticipazioni e streaming della fiction di Rai 1 con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello

Inizia domenica 17 novembre 2019 Pezzi unici, la nuova fiction di Rai 1 con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello. La fiction, composta da 12 episodi suddivisi in 6 puntate, ha la regia di Cinzia TH Torrini. Si tratta di un avvincente crime story che mette insieme il giallo ai temi sociali e al dramma familiare.

L’appuntamento è ogni domenica in prima serata su Rai 1, a partire dal 17 novembre, alle 21.25. Protagonista è un artigiano fiorentino, Vanni, la cui bottega viene tramandata da generazioni.L’uomo, interpretato da Sergio Castellitto, deve convivere con la scomparsa del figlio, che all’apparenza sembra essersi suicidato.

Il ragazzo, Lorenzo, nell’ultimo periodo teneva un corso di artigianato in una casa famiglia. I suoi allievi erano cinque ragazzi problematici. Dopo la morte di Lorenzo, tinta di giallo, sarà il padre a continuare quel corso che potrebbe rappresentare la svolta per quei cinque giovani.

Di seguito la trama, il cast, le anticipazioni e lo streaming della fiction di Rai 1 Pezzi unici.

Pezzi unici: la trama della fiction

Vanni è un bravissimo artigiano fiorentino, numero uno nell’intaglio. La sua storica bottega è un punto di riferimento per l’artigianato. Ha un carattere piuttosto scorbutico, che nasconde un grande dramma riguardo alla sua vita privata.

Il protagonista della fiction Pezzi unici, infatti, ha perso sua figlio Lorenzo, finito nel tunnel della droga. All’apparenza il ragazzo sembra essersi suicido, ma con tempo quelle vicissitudini si tingeranno di giallo. Dopo la morte del ragazzo la famiglia di Vanni si sfalda: la moglie lascia il noto artigiano perché reputa sia stato insofferente nei confronti del malessere del figlio.

Un doppio colpo che fa sprofondare Vanni nella solitudine e nel dolore. Eppure qualcosa riuscirà a scuotere il personaggio interpretato da Sergio Castellitto. Negli ultimi tempi, infatti, Lorenzo si era disintossicato e teneva un corso di artigianato in una casa famiglia.

La trama completa della fiction di Rai 1

I suoi allievi, secondo la trama di Pezzi unici, erano cinque ragazzi problematici. L’ambizioso progetto aveva il nome di Pezzi unici. Con la sua morte però sembra essersi fermato tutto. Per Jess, Erika, Valentina, Lapo e Elia quel progetto è invece una speranza di riscatto. Così, dopo molte resistenze, Vanni decide di proseguire il lavoro del figlio.

In questo modo, inoltre, l’artigiano spera di scoprire qualcosa in più sul suicidio del ragazzo. I ragazzi però, piuttosto agitati, dicono di non sapere nulla riguardo alla morte di Lorenzo. Così nel protagonista della fiction Pezzi Unici si fa sembra più forte il sospetto che suo figlio non si sia suicidato.

Quei ragazzi, secondo Vanni, sanno come stanno realmente le cose, perché ciascuno di loro sembra avere un motivo per volere morto Lorenzo.

Pezzi unici: il cast completo

Un cast eccezionale per la nuova fiction di Rai 1 Pezzi unici, in prima serata a partire da domenica 17 novembre 2019. Tra gli attori più amati dal pubblico che prendono parte alla serie in sei puntate diretta da Cinzia TH Torrini ricordiamo Sergio Castellitto, Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Irene Ferri, Fabrizia Sacchi, Leonardo Pazzagli, Anna Manuelli, Moisé Curia, Lucrezia Massari, Carolina Sala.

E ancora Margherita Tiesi, Lorenzo De Moor, con Marco Cocci, Renato Marchetti, Katia Beni, Antonio Zavatteri, Sandra Ceccarelli, Andrea Muzzi e Giulio Berruti.

Pezzi unici: dove vedere in tv e in streaming

Tutte le puntate di Pezzi Unici, la fiction con Castellitto e Panariello, vanno in onda su Rai 1 tutte le domeniche sera, intorno alle 0re 21,20. Per vedere Rai 1 bisogna sintonizzare i propri televisori. Se già sintonizzati, Rai 1 lo si trova al canale numero 1 del vostro telecomando (su Sky 101).

Le puntate della serie tv vanno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social) RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay è possibile rivedere gli episodi persi grazie alla funzione on demand.

Come funziona RaiPlay? Semplicissimo. Una volta sul sito (raiplay.it) ed effettuato il login (è gratis), cliccate sulla tendina in alto a sinistra. Selezionate la voce “Canali tv” e poi “Dirette”. Fatto? Ottimo, ora cliccate su Rai 1 e il gioco sarà fatto.

Volete vedere la puntata on demand? Una volta sul sito (raiplay.it) ed effettuato il login (è gratis), cliccate sulla tendina in alto a sinistra. Selezionate la voce “On demand” e poi “Fiction”. Lì troverete tutti gli episodi di Pezzi Unici.