Pezzi Unici streaming e diretta tv: dove vedere la fiction di Rai 1

Pezzi Unici streaming e diretta tv: dove vedere la fiction

PEZZI UNICI STREAMING TV – Da oggi, domenica 17 novembre 2019, in prima serata su Rai 1 va in onda la fiction con Sergio Castellitto, Pezzi Unici. Una crime story che mischia il dramma sociale con il giallo e il racconto generazionale, ambientato nella Firenze delle botteghe artigiane.

Dove vedere Pezzi Unici in streaming e in diretta tv? Di seguito tutte le informazioni:

Tutto quello che c’è da sapere su Pezzi Unici

Pezzi Unici: dove vedere le puntate in tv

Tutte le puntate di Pezzi Unici, la fiction con Castellitto, vanno in onda su Rai 1 tutte le domeniche sera, intorno alle 0re 21,20. Per vedere Rai 1 bisogna sintonizzare i propri televisori. Se già sintonizzati, Rai 1 lo si trova al canale numero 1 del vostro telecomando (su Sky 101).

IL CAST DELLA FICTION

Pezzi Unici: dove vedere la fiction in streaming

Le puntate della serie tv vanno in onda anche in live streaming tramite la pittaforma gratuita (previa registrazione mail o social) RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay è possibile rivedere gli episodi persi grazie alla funzione on demand.

La trama completa della fiction di Rai 1

Come funziona RaiPlay? Semplicissimo. Una volta sul sito (raiplay.it) ed effettuato il login (è gratis), cliccate sulla tendina in alto a sinistra. Selezionate la voce “Canali tv” e poi “Dirette”. Fatto? Ottimo, ora cliccate su Rai 1 e il gioco sarà fatto.

Volete vedere la puntata on demand? Una volta sul sito (raiplay.it) ed effettuato il login (è gratis), cliccate sulla tendina in alto a sinistra. Selezionate la voce “On demand” e poi “Fiction”. Lì troverete tutti gli episodi di Pezzi Unici.

Pezzi Unici: la trama in breve

Vanni è un artigiano fiorentino, un maestro della lavorazione del legno. Il mestiere e la bottega che porta il suo nome vengono da lontano: un lascito che la sua famiglia si tramanda da generazioni. Nella sua bottega, Vanni accoglie, controvoglia, dei ragazzi: fanno parte di una casa famiglia e il lavoro con lui varrà come programma di riabilitazione sociale. Nella stessa casa famiglia aveva vissuto Lorenzo, suo figlio, un ragazzo morto in circostanze misteriose. Vanni non sa che i ragazzi che ha accolto nella sua bottega sono legati indissolubilmente al figlio…