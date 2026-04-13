Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 13 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

L’apertura sulla stretta attualità internazionale e nazionale è affidata a Michele Santoro. Segue l’inchiesta sul delitto di Garlasco, che dopo oltre un anno di indagini sembra arrivare alle battute finali. Si passano in rassegna gli elementi a carico di Andrea Sempio che sono al vaglio degli inquirenti. Su uno di questi, il Dna ritrovato sulle unghie di Chiara e riconducibile alla linea maschile della famiglia Sempio, interviene Marzio Capra, il genetista della famiglia Poggi che segue il caso dall’inizio. E si torna a parlare anche della latitanza di Totò Riina a Malta. Nella scorsa puntata “Lo Stato delle Cose” ha rivelato in esclusiva che il capo di Cosa Nostra frequentava l’isola dove possedeva due ville. Che interessi aveva Riina sull’isola? Sulla rete maltese del boss e di alcune persone a lui molto vicine si aggiungono importanti novità.

Infine, ancora il caso David Rossi perché grazie al lavoro della commissione parlamentare d’inchiesta presieduta da Gianluca Vinci sono state scoperte 26 nuove email all’interno del computer del capo della comunicazione di Mps. Le mail fanno riferimento ad un noto politico che alcuni testimoni collocano nel suo ufficio la sera della morte di Rossi. E si aggiungono le rivelazioni di un collaboratore di giustizia legato alla ’Ndrangheta che avrebbe avuto una parte nell’omicidio di Rossi.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 13 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.