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I Cesaroni – Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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I Cesaroni – Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, lunedì 13 aprile 2026, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la prima puntata de I Cesaroni – Il ritorno, la nuova stagione della serie tv cult diretta da Claudio Amendola che torna in onda con la settima stagione (la sesta fu trasmessa nel 2014). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La storia riparte con Marco, che vive con Virginia e il loro figlio Adriano. L’equilibrio viene però scosso dal ritorno dall’America di Marta, la figlia adolescente avuta con Eva, evento che riapre rapporti e tensioni mai del tutto risolte. Intorno a loro, anche gli altri protagonisti hanno preso strade diverse. Mimmo è diventato insegnante di sostegno, Stefania è ora preside della scuola storica della serie e Rudi lavora come bidello nello stesso istituto. Il mondo dei Cesaroni cambia, ma resta intrecciato, con relazioni che continuano a incrociarsi tra famiglia, lavoro e quartiere. Un imprevisto improvviso – forse legato ad Augusto – interrompe la stabilità e introduce nuovi sviluppi narrativi. E Giulio? Il protagonista gestisce ancora la bottiglieria insieme al fratello Augusto.

I Cesaroni – Il ritorno: il cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata de I Cesaroni – Il ritorno, ma qual è il cast della nuova stagione della serie tv? Nel cast della nuova stagione della serie troviamo: Claudio Amendola, Ricky Memphis, Matteo Branciamore, Ludovico Fremont, Elda Alvigini, Niccolò Centioni, Federico Russo, Marta Filippi, Valentina Bivona, Pietro Serpi, Andrea Arru, Chiara Mastalli, Giancarlo Ratti, Maurizio Mattioli e Lucia Ocone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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