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The Transporter Legacy: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

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di Anton Filippo Ferrari
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The Transporter Legacy: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 13 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Transporter Legacy (The Transporter Refueled), film del 2015 diretto da Camille Delamarre. La sceneggiatura è stata scritta da Luc Besson, Bill Collage e Adam Cooper. Si tratta del quarto film della saga ideata dallo stesso Besson e da Robert Mark Kamen, è un reboot della saga. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Frank Martin Jr. è un abile autista che trasporta qualsiasi cosa, se ben pagato; la scalata alla sua carriera però subisce un duro colpo quando accetta di mettersi al servizio di Anna, che lo coinvolge in una pericolosa fuga dopo una turbolenta rapina. L’incarico si rivela però solo un pretesto. Anna infatti vuole in realtà l’aiuto di Frank Jr. per eliminare Arkady Karasov, boss della mafia russa e trafficante di esseri umani, che l’ha costretta a prostituirsi in tenera età. Per convincere Frank Jr., Anna ha pensato bene di rapirne il padre Frank Sr.. Solo dopo mille peripezie Anna e Frank Jr, riusciranno a uscire indenni da questa situazione controversa fra inseguimenti e sparatorie.

The Transporter Legacy: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Transporter Legacy, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

  • Ed Skrein: Frank Martin
  • Ray Stevenson: Frank Martin Sr.
  • Loan Chabanol: Anna
  • Gabriella Wright: Gina
  • Tatjana Pajković: Maria
  • Yu Wenxia: Qiao
  • Raša Bukvić: Arkady Karasov
  • Noémie Lenoir: Maissa

Streaming e tv

Dove vedere The Transporter Legacy in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 13 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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