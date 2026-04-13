I Cesaroni – Il ritorno: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per I Cesaroni – Il ritorno, la settima stagione della serie tv cult diretta da Claudio Amendola e in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda 6 puntate da due episodi ciascuna (in totale 12 episodi). La prima andrà in onda lunedì 13 aprile 2026; la sesta e ultima – salvo cambi di programma – verrà trasmessa lunedì 18 maggio 2026. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata (episodi 1-2): lunedì 13 aprile 2026

Seconda puntata (episodi 3-4): lunedì 20 aprile 2026

Terza puntata (episodi 5-6): lunedì 27 aprile 2026

Quarta puntata (episodi 7-8): lunedì 4 maggio 2026

Quinta puntata (episodi 9-10): lunedì 11 maggio 2026

Sesta puntata (episodi 11-12): lunedì 18 maggio 2026

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata de I Cesaroni – Il ritorno? Ogni puntata andrà in onda dalle ore 21,20 alle ore 23,57. La durata complessiva, pause pubblicitarie incluse, di ogni serata sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per I Cesaroni – Il ritorno, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda dal 13 aprile 2026 alle ore 21,20 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.