Ascolti tv lunedì 13 aprile: La buona stella, Cesaroni – Il ritorno, The Floor

Su Rai1 Cinque Minuti registra 4.608.000 spettatori (22.2%) e Affari Tuoi arriva a 5.105.000 spettatori (23.7%) dalle 20:47 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (4.052.000 – 19.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.578.000 spettatori pari al 26% dalle 20:51 alle 21:55. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 684.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.006.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.070.000 spettatori (5.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.408.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.133.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 878.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.061.000 spettatori (9.6%).