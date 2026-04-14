Ascolti tv lunedì 13 aprile: La buona stella, Cesaroni – Il ritorno, The Floor

Ascolti tv lunedì 13 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 13 aprile2026? Su Rai 1 è andato in onda La buona stella. Su Rai 2 The Floor. Su Rai 3 Lo Stato delle cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Cesaroni – Il ritorno. Su Italia 1 The Transporter Legacy. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 13 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv lunedì 13 aprile 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 La Buona Stella interessa 2.768.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno conquista 3.486.000 spettatori con uno share del 22.6%. Su Rai2, dopo la presentazione (437.000 – 2.1%), The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattiene 622.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia1 The Trasnporter Legacy incolla davanti al video 913.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.281.000 – 6.1%), Lo Stato delle Cose segna 1.205.000 spettatori (8%). Su Rete4, dopo la presentazione (667.000 – 3.1%), Quarta Repubblica totalizza 658.000 spettatori (5.1%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 704.000 spettatori e il 3.7%. Su Tv8, dopo la presentazione (760.000 – 3.6%), GialappaShow ottiene 811.000 spettatori (5.2%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti registra 4.608.000 spettatori (22.2%) e Affari Tuoi arriva a 5.105.000 spettatori (23.7%) dalle 20:47 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (4.052.000 – 19.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.578.000 spettatori pari al 26% dalle 20:51 alle 21:55. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 684.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.006.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.070.000 spettatori (5.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.408.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.133.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 878.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.061.000 spettatori (9.6%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.224.000 spettatori pari al 24.3%, mentre L’Eredità coinvolge 4.891.000 spettatori pari al 29.3%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.960.000 spettatori (16.7%), mentre Avanti un Altro convince 2.900.000 spettatori (19.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (352.000 – 3%), F.B.I. conquista 396.000 spettatori con il 2.7% nel primo episodio e 602.000 spettatori con il 3.2% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (323.000 – 2.6%), Studio Aperto Mag sigla 237.000 spettatori (1.6%), mentre Hawaii Five-0 segna 571.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.308.000 spettatori (13.5%). A seguire Blob segna 995.000 spettatori (5.2%) e Kong – Con la Testa tra le Nuovole sigla 771.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 10 Minuti interessa 1.082.000 spettatori (6.7%), mentre La Promessa intrattiene 1.038.000 spettatori (5.5%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
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