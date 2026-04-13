Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 13 aprile 2026

Questa sera, lunedì 13 aprile 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 13 aprile 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, lo scontro politico tra governo e opposizioni dopo l’informativa del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Parlamento. A seguire, un’intervista all’ex primo ministro britannico Boris Johnson. Poi, un approfondimento sullo scandalo delle mascherine durante l’emergenza Covid, tra retroscena e affari raccontati dai protagonisti. Infine, si torna sulla tragedia di Crans Montana con gli ultimi sviluppi giudiziari che coinvolgono Jacques Moretti. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Francesco Verderami, Maddalena Oliva, Andrea Giurcin, Maurizio Belpietro, Dario Bianchi, Simonetta Matone, Umberto Marcucci e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 13 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.