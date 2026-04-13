A che ora inizia I Cesaroni – Il ritorno: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia I Cesaroni – Il ritorno, la settima stagione della serie tv diretta da Claudio Amendola e in onda su Canale 5? Ogni puntata, secondo la guida tv Mediaset, andrà in onda a partire dalle ore 21,20. Ma quante puntate sono previste per I Cesaroni – Il ritorno su Canale 5? In tutto andranno in onda 6 puntate da due episodi ciascuna (in totale 12 episodi). La prima andrà in onda lunedì 13 aprile 2026; la sesta e ultima – salvo cambi di programma – verrà trasmessa lunedì 18 maggio 2026. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata (episodi 1-2): lunedì 13 aprile 2026, ore 21,20

Seconda puntata (episodi 3-4): lunedì 20 aprile 2026, ore 21,20

Terza puntata (episodi 5-6): lunedì 27 aprile 2026, ore 21,20

Quarta puntata (episodi 7-8): lunedì 4 maggio 2026, ore 21,20

Quinta puntata (episodi 9-10): lunedì 11 maggio 2026, ore 21,20

Sesta puntata (episodi 11-12): lunedì 18 maggio 2026, ore 21,20

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia I Cesaroni – Il ritorno, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda dal 13 aprile 2026 alle ore 21,20 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.