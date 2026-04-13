La Buona Stella: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, lunedì 13 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata de La Buona Stella, la nuova serie tv in tre serate diretta da Luca Brignone. Tra gli interpreti, Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano e Francesco Arca. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio, in onda stasera, Simone, dopo una visita dal medico sportivo, si convince di avere un tumore al cervello. Più tardi, quello stesso giorno, è testimone di una violenta sparatoria di cui rimane l’unico superstite. Sulla scena del crimine trova una borsa piena di soldi e la prende: finalmente potrà fare qualcosa per la sua famiglia. Stella, al suo primo giorno di lavoro sul campo dopo un anno di stop forzato, si trova a indagare proprio su quella sparatoria e, nel farlo, si scontra con Valerio, fratello del suo defunto amore e suo acerrimo nemico. Simone, raggiunta la famiglia in Calabria, capisce di aver commesso un errore fatale nel portargli quei soldi rubati.

Nel secondo episodio della serata, Simone e Alessia devono scappare da due poliziotti corrotti, Ezio e Bruno, che vogliono riprendersi i soldi rubati. Nella fuga i due portano con loro anche la figlia, la piccola Giada. Intanto a Roma Stella scopre un dettaglio importante sulla sparatoria. Basterà a convincere Valerio a lasciarla indagare sul caso?

La Buona Stella: il cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata de La Buona Stella, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Miriam Dalmazio: Stella Rongoni

Filippo Scicchitano: Simone Magnani

Francesco Arca: Valerio Fois

Laura Cravedi: Alessia Malinotti

Claudio Corinaldesi: Ezio Scalingeri

Massimo De Santis: Bruno Sacramento

Alessio Praticò: Francesco Caprioli

Elena Sophia Senise: Giada

Pino Torcasio: Nicola

Francesca Giovannetti: Del Prete

Luca Merlo Pich: Paolo Fois

Fabrizio Sabatucci: Augusto Coppola

Corrado Tedeschi: Federico Fois

Giancarlo Ratti: Avvocato di Stella

Massimiliano Franciosa: Cairo

Stefano Fabrizi: Mino Ferrigno

Francesco Meoni: Giudice

Streaming e tv

Dove vedere La Buona Stella in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.