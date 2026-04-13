La Buona Stella: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
La Buona Stella: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
Questa sera, lunedì 13 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata de La Buona Stella, la nuova serie tv in tre serate diretta da Luca Brignone. Tra gli interpreti, Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano e Francesco Arca. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Nel primo episodio, in onda stasera, Simone, dopo una visita dal medico sportivo, si convince di avere un tumore al cervello. Più tardi, quello stesso giorno, è testimone di una violenta sparatoria di cui rimane l’unico superstite. Sulla scena del crimine trova una borsa piena di soldi e la prende: finalmente potrà fare qualcosa per la sua famiglia. Stella, al suo primo giorno di lavoro sul campo dopo un anno di stop forzato, si trova a indagare proprio su quella sparatoria e, nel farlo, si scontra con Valerio, fratello del suo defunto amore e suo acerrimo nemico. Simone, raggiunta la famiglia in Calabria, capisce di aver commesso un errore fatale nel portargli quei soldi rubati.
Nel secondo episodio della serata, Simone e Alessia devono scappare da due poliziotti corrotti, Ezio e Bruno, che vogliono riprendersi i soldi rubati. Nella fuga i due portano con loro anche la figlia, la piccola Giada. Intanto a Roma Stella scopre un dettaglio importante sulla sparatoria. Basterà a convincere Valerio a lasciarla indagare sul caso?
La Buona Stella: il cast
Abbiamo visto la trama della prima puntata de La Buona Stella, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Miriam Dalmazio: Stella Rongoni
- Filippo Scicchitano: Simone Magnani
- Francesco Arca: Valerio Fois
- Laura Cravedi: Alessia Malinotti
- Claudio Corinaldesi: Ezio Scalingeri
- Massimo De Santis: Bruno Sacramento
- Alessio Praticò: Francesco Caprioli
- Elena Sophia Senise: Giada
- Pino Torcasio: Nicola
- Francesca Giovannetti: Del Prete
- Luca Merlo Pich: Paolo Fois
- Fabrizio Sabatucci: Augusto Coppola
- Corrado Tedeschi: Federico Fois
- Giancarlo Ratti: Avvocato di Stella
- Massimiliano Franciosa: Cairo
- Stefano Fabrizi: Mino Ferrigno
- Francesco Meoni: Giudice
Streaming e tv
Dove vedere La Buona Stella in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.