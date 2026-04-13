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The Floor 2026 – Ne Rimarrà Solo Uno streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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The Floor 2026 – Ne Rimarrà Solo Uno streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, lunedì 13 aprile 2026, su Rai 2 va in onda la seconda puntata dello show The Floor – Ne rimarrà solo uno, condotto da Paola Perego con Gabriele Vagnato. Un game show innovativo. C’è un campo da gioco gigante e ci sono 100 concorrenti. E poi, ci sono 100mila euro in palio e soli 45 secondi per vincere, e andare avanti, o perdere, e tornare a casa: alla fine, ne rimarrà solo uno. Ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Ecco le informazioni.

In tv

Appuntamento per cinque settimane su Rai 2 a partire dal 6 aprile 2026 alle ore 21.20.

The Floor – Ne rimarrà solo uno streaming live

In diretta streaming su Rai Play. Potrete anche recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni e come funziona, ma quante puntate sono previste per The Floor 2026? In tutto sono previste per cinque puntate, in onda ogni lunedì. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 6 aprile TRASMESSA
  • Seconda puntata: 13 aprile OGGI
  • Terza puntata: 20 aprile
  • Quarta puntata: 27 aprile
  • Quinta puntata: 4 maggio
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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