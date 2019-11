Pezzi Unici: il cast della fiction | Attori e ruoli

PEZZI UNICI CAST – Su Rai 1 va in onda la fiction Pezzi Unici. Una serie tv drammatica diretta da Cinzia Th Torrini, interpretata da Sergio Castellitto e Giorgio Panariello. La serie, composta da sei puntate (dodici episodi da cinquanta minuti l’uno) è ambientata a Firenze, incentrata su cinque ragazzi problematici che sono costretti a seguire un corso tenuto dal burbero artigiano Vanni (Castellitto). Al centro del racconto il problema dell’incomunicabilità che esiste tra le nuove e le vecchie generazioni.

Tutto quello che c’è da sapere su Pezzi Unici

Ma qual è il cast della fiction Pezzi Unici? Qual è il ruolo di Castellitto e Panariello? Di seguito l’elenco degli attori principali e dei rispettivi ruoli:

Sergio Castellitto (Vanni Bandinelli)

Irene Ferri (Anna)

Giorgio Panariello (Marcello Corsi)

Fabrizia Sacchi (Chiara Fanti)

Leonardo Pazzagli (Lapo)

Anna Manuelli (Erica Giordani)

Moisè Curia (Elia Forti)

Lucrezia Massari (Jess)

Carolina Sala (Valentina)

Margherita Tiesi (Beatrice Corsi)

Lorenzo DeMoor (Lorenzo Bandinelli)

Marco Cocci (Carlo Fanti)

Renato Marchetti (Tommaso)

Sandra Ceccarelli (Linda)

Katia Beni (Sandra)

Antonio Zavatteri (Ispettore Sarti)

Andrea Muzzi (Don Gianni)

Paolo Lorimer (Primo Torri)

Giulio Berruti (Roberto Tucci)

Loretta Goggi (Viviana)

La trama completa della fiction di Rai 1

Pezzi Unici: il protagonista

Sergio Castellitto interpreta Vanni Bandinelli, il protagonista di Pezzi Unici. Vanni è un artigiano del legno fiorentino. Degno erede di suo padre e di suo nonno. Ha un gran cuore, ma nascosto dietro a un carattere scorbutico, schietto e pragmatico. Suo figlio, Lorenzo, tossicodipendente, è morto. Un episodio che devasta Vanni che reagisce chiudendosi nel dolore.

Pezzi Unici: dove vedere la fiction in tv e streaming

La fiction va in onda su Rai 1, in chiaro, gratis, tutte le domeniche (sei domeniche consecutive) in prima serata (ore 21,20). È possibile seguire Pezzi Unici anche in live streaming tramite la piattaforma Raiplay.it. Sempre su RaiPlay è possibile recuperare gli episodi persi grazie alla funzione ondemand.

