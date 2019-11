Che Tempo Che Fa, ospiti stasera | Oggi domenica 17 novembre 2019 su Rai 2

CHE TEMPO CHE FA OSPITI – Come ogni settimana si rinnova l’appuntamento con Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che Fa. Programma che va in onda stasera, domenica 17 novembre 2019, su Rai 2 con l’ottava puntata che, come sempre, sarà piena di ospiti importanti.

Anche questa settimana, infatti, ospiti di Fazio saranno grandi artisti, alle prese con la promozione di libri o film, politici e personaggi dello sport e della cultura. L’appuntamento è alle ore 19,40 con Che Tempo Che Farà e alle 21,05 con Che Tempo Che Fa.

Insieme al giornalista non mancheranno la comicità di Luciana Littizzetto e l’eleganza di Filippa Lagerback. Ecco tutti gli ospiti della puntata di oggi, domenica 17 novembre 2019, dalle 21,05 su Rai 2.

LE ANTICIPAZIONI

Che Tempo Che Fa, gli ospiti della puntata di stasera 17 novembre

Sono tantissimi gli ospiti in arrivo a Che Tempo Che Fa stasera. Vediamoli insieme:

Raffaella Carrà , storica showgirl italiana, una vera e propria leggenda del mondo dello spettacolo, di recente alla conduzione di A raccontare comincia tu.

, storica showgirl italiana, una vera e propria leggenda del mondo dello spettacolo, di recente alla conduzione di A raccontare comincia tu. Michel Platini , ex campione della Juventus e presidente della Uefa. L’ex bianconero presenterà il suo libro.

, ex campione della Juventus e presidente della Uefa. L’ex bianconero presenterà il suo libro. Francesco Guccini , storico cantautore italiano che si racconterà con Fabio Fazio.

, storico cantautore italiano che si racconterà con Fabio Fazio. Lous And The Yakuza , cantante che si esibirà sul palco di Che tempo che fa.

, cantante che si esibirà sul palco di Che tempo che fa. Antonio Albanese, attore e comico che vestirà i panni del suo personaggio, Cetto La Qualunque.

Sono tanti, inoltre, gli ospiti previsti per gli altri due spazi di Che Tempo Che Fa, ovvero Che Tempo Che Farà e Il Tavolo. In particolare, gli ospiti del Tavolo, oltre al cast fisso composto da Nino Frassica, Gigi Marzullo e il Mago Forest, saranno:

Angela Finocchiaro , attrice italiana

, attrice italiana Piero Pelù , cantante italiano

, cantante italiano Elena Barolo, showgirl, attrice e blogger italiana