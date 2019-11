Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera domenica 17 novembre 2019

Torna questa sera, domenica 17 novembre 2019, Le Iene Show, la storica trasmissione di Italia 1 condotta dal trio tutto al femminile Nina Palmieri, Veronica Ruggieri e Roberta Rei. Come sempre tanti servizi di vario genere, dalle inchieste più serie agli scherzi e ai servizi più leggeri.

Di seguito vediamo le anticipazioni della puntata di questa sera, domenica 17 novembre 2019 su Italia 1.

Le Iene, le anticipazioni: i servizi della puntata di stasera, 17 novembre

Quali sono i servizi di questo domenica 17 novembre? Gaetano Pecoraro e Riccardo Spagnoli hanno realizzato un’inchiesta sconvolgente che ha già fatto il giro del mondo riguardo agli abusi sui chierichetti del Papa.

Spazio anche alla storia di un arbitro donna, picchiata in campo e poi espulsa dalla Federazione. Torna poi lo scherzo de Le Iene, che in questa puntata vede come vittima il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, il quale, intrufolatosi in casa sua, gli proporrà un brindisi molto speciale.

Le Iene infatti gli hanno fatto credere che sua moglie si sia unita ad una setta; in un attimo il povero direttore si vede catapultato in un modo di diete depurativi e contratti costosissimi. Quale sarà la sua reazione?

E ancora, secondo le anticipazioni de Le Iene di oggi, spazio alla pesca. Il 62% dell’habitat marino del Mediterraneo è a rischio estinzione. Ma c’è chi se ne frega: Luigi Pelazza e Claudio Bongiovanni hanno beccato i pescatori che sfruttano un metodo illegale. Alessandro Politi, dopo l’allarme sulle morti che sarebbero collegate all’uso della sigaretta elettronica, indaga sulla decisione di Apple di rimuovere le app dal suo store.

A condurre questa puntata della domenica sono Nina Palmieri, Veronica Ruggieri e Roberta Rei, che si alternano ogni settimana con Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma. Al martedì invece troviamo la coppia Alessia Marcuzzi e Nicola Salvino.

Appuntamento dunque stasera, domenica 17 novembre 2019, con una nuova puntata de Le Iene, dalle 21.15 su Italia 1.

