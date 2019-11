Snowden: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Rai 3

Questa sera, domenica 17 novembre 2019, in prima serata su Rai 3 va in onda Snowden, film del 2016 che racconta la storia di Edward Snowden, l’ex dipendente della CIA che ha violato i sistemi di sicurezza degli Stati Uniti al fine di rivelare i programmi di sorveglianza elaborati dalla Casa Bianca.

Scritta e diretta da Oliver Stone, la pellicola vede protagonista Joseph Gordon-Levitt nei panni del noto tecnico informatico. Il film è stato tratto dai libri The Snowden Files di Luke Harding e Time of the Octopus di Anatoly Kucherena. Anche lo stesso Edward Snowden appare nei panni di sé stesso nelle scene finali del film.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming

Snowden film: la trama

Il film racconta la storia di Edward Snowden, una delle figure più controverse del XXI secolo nonché l’uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani. Dipendente della National Security Agency, nel 2013 Edward Snowden decide di lasciare con discrezione il suo impiego e volare ad Hong Kong per incontrare i giornalisti Glenn Greenwald e Ewen MacAskill, oltre che la regista Laura Poitras, allo scopo di rivelare i giganteschi programmi di sorveglianza informatica elaborati dal governo degli Stati Uniti.

Consulente esperto di informatica, legato da un impegno di massima segretezza, Snowden ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri e a potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell’intelligence, Edward raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata della violazione dei diritti in atto. Lasciando la donna che ama, Lindsay Mills, riesce a trovare il coraggio di agire spinto dai principi in cui crede.

Snowden film: il cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Joseph Gordon-Levitt – Edward Snowden

– Edward Snowden Shailene Woodley – Lindsay Mills

– Lindsay Mills Melissa Leo – Laura Poitras

– Laura Poitras Zachary Quinto – Glenn Greenwald

– Glenn Greenwald Tom Wilkinson – Ewen MacAskill

– Ewen MacAskill Scott Eastwood – Trevor James

– Trevor James Timothy Olyphant – agente CIA di Ginevra

– agente CIA di Ginevra Ben Schnetzer – Gabriel Sol

– Gabriel Sol Keith Stanfield – Patrick Haynes

– Patrick Haynes Rhys Ifans – Corbin O’Brian

– Corbin O’Brian Nicolas Cage – Hank Forrester

– Hank Forrester Joely Richardson – Janine Gibson

– Janine Gibson Logan Marshall-Green – Catfish, pilota di droni

– Catfish, pilota di droni Edward Snowden – se stesso

Snowden film: il trailer

Ecco il trailer del film in onda stasera su Rai 3:

Potrebbero interessarti Pezzi Unici streaming e diretta tv: dove vedere la fiction di Rai 1 Pezzi unici: la trama della fiction di Rai 1 con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello Pezzi unici: la trama e le anticipazioni della prima puntata del 17 novembre su Rai 1

Snowden film: diretta tv e streaming

Come vedere il film Snowden? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – domenica 17 novembre 2019 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Come vedere Rai 3 in streaming