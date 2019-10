Stasera in tv 16 ottobre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 16 ottobre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 16 ottobre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 16 ottobre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Speciale Tg1

Questa sera su Rai 1 va in onda uno speciale del Tg 1 in prima serata sulla situazione in Siria dal titolo La guerra di Erdogan. L’approfondimento prende il posto del film The Help.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:00 – TG2 Post

21:20 – Rocco Schiavone 3

Questa sera su Rai 2 arriva in prima tv la terza puntata di Rocco Schiavone 3, la fiction con protagonista Marco Giallini.

Trama:Romano Favre viene ucciso con due pugnalate. Rocco si reca sul luogo del delitto: il cellulare della vittima non è stato ritrovato e la portafinestra che dà sul giardino rivela evidenti segni di scasso.

Le anticipazioni della terza puntata

Il cast di Rocco Schiavone 3

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 arriva una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma dedicato alle persone scomparse nel nostro paese, condotto da Federica Sciarelli.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 stasera va in onda una nuova puntata di Fuori dal coro, il programma di approfondimento sull’attualità politica ed economica del nostro paese. Conduce Mario Giordano.

Trama:

STASERA IN TV 16 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:20 – Amici Celebrities

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata di Amici Celebrities, spostato dal sabato sera al mercoledì e con una nuova conduttrice: a Maria De Filippi, infatti, subentra Michelle Hunziker.

Gli eliminati di stasera

I finalisti di Amici Celebrities

GUIDA TV 16 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Safe House – Nessuno è al sicuro

Su Italia 1 questa sera va in onda il film d’azione Safe House – Nessuno è al sicuro, per la regia di Daniel Espinosa con Ryan Reynolds e Denzel Washington.

Trama: Tobin Frost ha eluso la cattura per oltre un decennio. Ex agente dell’Intelligence, ha rinunciato alla sua attività per tradire il governo americano e vendere i segreti militari in suo possesso al miglior offerente, provocando danni incommensurabili. Una volta catturato, Frost ha promesso la rivelazione di un segreto e, per metterlo al sicuro, gli Stati Uniti lo trasferiscono in una casa protetta che si trova a Cape Town, in Sud Africa. Un gruppo di mercenari riesce però a raggiungere la residenza e distruggerla. Per scoprire chi siano i responsabili di tale attacco e capire di chi fidarsi o meno, Frost si ritrova costretto a scappare in compagnia dell’agente Matt Weston, sua guardia, trasferito da poco in Sud Africa e deciso a dimostrare tutto il suo valore.

PROGRAMMI TV 16 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La 7 torna Andrea Purgatori con il suo Atlantide, il programma di approfondimento politico e culturale. Questa volta la puntata è dedicata ad Adolf Hitler, di cui si racconta l’ascesa e tutti gli eventi che portarono allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale.



PROGRAMMI TV 16 OTTOBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

Potrebbero interessarti Stasera in tv martedì 15 ottobre, programmi e film: Liechtenstein-Italia, Shall we dance?, Il libro di Henry, Le Iene Stasera in tv lunedì 14 ottobre, programmi e film: Montalbano, Temptation Island Vip Stasera in tv domenica 13 ottobre, programmi e film: Imma Tataranni, Live – Non è la D’Urso

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – 2012

Su Tv8 questa sera va in onda il film 2012, per la regia di Roland Emmerich con John Cusack e Amanda Peet.

Trama: Il nucleo della terra si sta surriscaldando e farà dislocare tutta la crosta terrestre provocando terremoti ed enormi tsunami. Un padre e la sua famiglia cercano di mettersi in salvo.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Che cosa aspettarsi quando si aspetta

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera va in onda il film Che cosa aspettarsi quando si aspetta, originale commedia con Elizabeth Banks, Rob Huebel, Anna Kendrick e Cameron Diaz.

Di seguito il trailer:

STASERA IN TV 16 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

22:00 – WWE Domestic Raw

Su Sky Sport Uno stasera va in onda il nuovo appuntamento con il wrestling della WWE.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Calabria

21:15 – MasterChef USA

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata dell’ottava stagione di MasterChef USA, con Gordon Ramsay, Aaron Sanchez e la pasticcera Christina Tosi pronti a giudicare nuovi concorrenti.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI