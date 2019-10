Safe House – Nessuno è al sicuro: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera | Italia 1

Stasera, mercoledì 16 ottobre 2019, va in onda su Italia 1 il film Safe House – Nessuno è al sicuro, un action movie diretto da Daniel Espinosa nel 2012. Una pellicola davvero avvincente e adatta al pubblico giovane della rete. Nel cast attori di primo piano come Ryan Reynolds e il premio Oscar Denzel Washington.

Un film d’azione della Universal Pictures che ha avuto grande successo, arrivando ad incassare circa 210 milioni di dollari in tutto il mondo. Appuntamento con Safe House Nessuno è al sicuro stasera, 16 ottobre 2019, dalle 21.20 su Italia 1.

Di seguito la trama, il cast, il trailer e le informazioni su dove vedere in streaming il film.

Safe House Nessuno è al sicuro: la trama

Protagonista della pellicola è un ex agente della CIA, Tobin Frost (Denzel Washington), che viene catturato dieci anni dopo aver disertato l’agenzia con l’accusa di aver venduto codici militari segreti ai nemici dell’America.

L’uomo viene portato appunto in una Safe House a Città del Capo per essere interrogato dai suoi ex compagni, che pur di ottenere informazioni preziose da lui, lo torturano senza pietà. Intanto il nuovo agente speciale Matt Weston (Ryan Reynolds) ha ricevuto da poco l’incarico di sorvegliare la struttura.

Un giorno l’interrogatorio viene interrotto da violenti mercenari che cercano Frost: a quel punto Weston è costretto ad allearsi con lui per fuggire e sopravvivere. Il giovane agente si mette così in contatto con il quartiere generale della CIA presieduto da David Barlow, Harlan Whitford e Catherine Linklater.

Matt riceve così nuove indicazioni per raggiungere un’altra safe house, dove può rifugiarsi insieme a Tobin Frost. Quest’ultimo, nel corso della loro fuga, cerca di convincere il giovane Matt che l’irruzione dei mercenari sia opera di qualcuno interno alla CIA stessa.

Intanto con un diversivo l’ex agente riesce a fuggire, mentre Weston, trattenuto dalla Polizia, è costretto a sparare per poter lasciare il commissariato e rimettersi così a cercare il fuggitivo Frost. Nel finale del film Safe House Nessuno è al sicuro assistiamo così ad una vera e propria corsa contro il tempo per riuscire a catturare il personaggio interpretato da Denzel Washington.

Nel finale Frost scopre che i suoi sospetti sono fondati: il capo dei mercenari, Vargas, è infatti pagato dalla CIA e sta cercando di uccidere sia lui che Matt.

Safe House: il cast completo

Tanti grandi attori americani presenti nel cast del film Safe House Nessuno è al sicuro. A cominciare dai due protagonisti, Denzel Washington, che interpreta l’ex agente della CIA Tobin Frost e Ryan Reynolds, un nuovo e giovane agente speciale. Tra gli altri interpreti citiamo l’attrice Vera Farmiga, Brendan Gleeson e Sam Shepard.

Ecco l’elenco completo degli attori coinvolti in Safe House, con accanto il nome del personaggio interpretato:

Denzel Washington: Tobin Frost

Ryan Reynolds: Matt Weston

Vera Farmiga: Catherine Linklater

Brendan Gleeson: David Barlow

Sam Shepard: Harlan Whitford

Rubén Blades: Carlos Villar

Nora Arnezeder: Ana Moreau

Robert Patrick: Daniel Kiefer

Liam Cunningham: Alec Wade

Joel Kinnaman: Keller

Fares Fares: Vargas

Sebastian Roché: Heissler

Safe House: il trailer

Ecco il trailer ufficiale del film Safe House, stasera 16 ottobre 2019 su Italia 1 dalle 21.20:

Potrebbero interessarti Rocco Schiavone 3, le anticipazioni dell’ultima puntata in onda il 23 ottobre su Rai 2 Live Non è la d’Urso si sposta al lunedì: il comunicato e il commento della conduttrice Michelle Hunziker sulla conduzione di Amici Celebrities: “Più difficile di Sanremo”

Safe House, dove vedere in tv e in streaming il film

Ma dove vedere Safe House? Il film diretto da Daniel Espinosa va in onda mercoledì 16 ottobre 2019 in prima serata su Italia 1, ore 21:20. Chi vuole seguire il film in tv può sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, o anche al tasto 506.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo su MediasetPlay, scegliendo la diretta di Italia 1. Dovete soltanto registrarvi o accedere se l’avete già fatto alla piattaforma con le vostre credenziali e seguire il film tramite smartphone, tablet o pc.

Dove vedere Italia 1 in streaming