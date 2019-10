Rocco Schiavone, le anticipazioni: la trama della terza puntata in onda il 16 ottobre su Rai 2

Rocco Schiavone anticipazioni – Questa sera, mercoledì 16 ottobre 2019, su Rai 2 alle 21.20 nuovo appuntamento con Rocco Schiavone 3, la terza stagione della serie con protagonista Marco Giallini nei panni del vicequestore più “politicamente scorretto” della tv. La nuova stagione, partita lo scorso 2 ottobre, è composta di quattro episodi che raccontano le vicende di questo personaggio nato dalla penna di Antonio Manzini e dei suoi colleghi e amici.

Quella che va in onda stasera su Rai 2 è la terza puntata, vediamo la trama e le anticipazioni.

Rocco Schiavone anticipazioni: la trama della terza puntata

La puntata che va in onda questa sera, 16 ottobre 2019, si intitola Après le boule passe e vede Rocco Schiavone alle prese con un nuovo caso di omicidio. Il corpo senza vita di Romano Favre viene ritrovato dal suo vicino di casa, Arturo Michelini. La vittima è stata uccisa con due pugnalate, una al fegato e l’altra alla gola e il vicequestore si reca sul posto per cercare di capire la pista da seguire: chi ha ucciso Romano? Ma soprattutto, perché?

Il cast di Rocco Schiavone 3

Immediatamente Rocco nota la portafinestra dell’abitazione, quella che conduce al giardino, con evidenti segni di scasso, mentre il cellulare dell’uomo non viene ritrovato all’interno dell’abitazione. Tutti elementi importanti per l’indagine che deve condurre Schiavone, a cui se ne aggiunge uno ancora più importante: la Gambino, infatti, mostra al poliziotto uno scontrino dove la vittima, Favre, aveva scritto tre lettere, “A, B, C” e qualcos’altro che, però, non è possibile decifrare. Ma uno dei tasselli fondamentali che porteranno Rocco sulla pista giusta è una fiche del casinò di Sanremo che la vittima stringe in una mano.

Après le boule passe, il terzo episodio di Rocco Schiavone 3 va in onda questa sera su Rai 2 alle 21.20.

Dove vedere Rocco Schiavone 3 in streaming