Stasera in tv 13 dicembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 13 dicembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 13 dicembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 13 dicembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – 20 anni che siamo italiani

Questa sera su Rai 1 va in onda la terza e ultima puntata di 20 anni che siamo italiani, il programma con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada che giunge al termine circondandosi di tantissimi ospiti del mondo della musica e dello spettacolo.

RAI 2

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Petrolio

Questa sera su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Petrolio, il programma d’informazione costruito attraverso l’aggregazione di reportages, interviste e approfondimenti su vari temi con stile anche documentaristico.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Nemiche per la pelle

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Nemiche per la pelle, una commedia con Margherita Buy e Claudia Gerini.

Trama: Lucia, psicologa degli animali, e Fabiola, agente immobiliare, si disprezzano profondamente. In comune hanno solo l’amore per Paolo, con cui Lucia e’ stata sposata per 12 anni e Fabiola per 8. La morte di lui le ha costrette a incontrarsi e la scoperta che avesse un figlio, un bambino cinese, le porta ad affrontare insieme una difficile battaglia legale, che fara’ scoprire loro il valore di un’amicizia destinata a solidificarsi in maniera inaspettata.

Trailer:



RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto Grado

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

STASERA IN TV 13 DICEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:20 – Il processo

Su Canale 5 stasera va in onda l’ultima puntata della fiction Il Processo, con Vittoria Puccini.

GUIDA TV 13 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Pintus Ostia Antica

Su Italia 1 questa sera va in onda Pintus Ostia Antica, il nuovo programma comico con Pintus. C’è chi va in cerca dell’amore e c’è chi lo trova. C’è chi si lascia e c’è chi si sposa. Pronti a scoprire la vita con Pintus?

PROGRAMMI TV 13 DICEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro.

PROGRAMMI TV 13 DICEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age

21:30 – MasterChef Italia

Su Tv8 questa sera va in onda una puntata in replica di MasterChef Italia, il cooking show più amato e seguito al mondo.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Trading Part – Oltre la leggenda

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Trading Part – Oltre la leggenda con John Travolta.

Ecco il trailer:



STASERA IN TV 13 DICEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:30 – Sky Sport 24 Fanta Show

21:05 – SkyBuffaRacconta Gigi Riva

Questa sera su Sky Uno arriva SkyBuffa Racconta Gigi Riva, le origini del mito nato due volte: dalle sponde del lago Maggiore a Cagliari. Il nuovo racconto di Federico Buffa e’ dedicato a un mito del calcio e dello sport italiano: Gigi Riva.

SKY UNO

20:45 – MasterChef – Un anno dopo

21:15 – Antonino Chef Academy

Questa sera torna l’appuntamento con Antonino Chef Academy, il cooking show per ragazzi con Cannavacciuolo.

