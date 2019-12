Pintus Ostia Antica, stasera su Italia 1 torna lo show del comico e imitatore: le anticipazioni

Una cornice splendida, il Teatro romano di Ostia antica, sarà la splendida cornice dello show Pintus @ Ostia Antica, animato dal comico e imitatore Angelo Pintus, tra i più apprezzati e amati dal pubblico, soprattutto dai più giovani.

Lo spettacolo Pintus Ostia Antica, già andato in onda nei mesi scorsi, vedrà Pintus nelle vesti di grande mattatore, alle prese con il ballo, il canto, le imitazioni e gli sketch comici. Uno spettacolo dal vivo, riproposto stasera su Italia 1, che farà divertire tutta la famiglia.

Da vero one man show, Pintus porta in scena uno spettacolo ricco e pieno di spunti, in cui si alternano momenti di ballo, canto, comicità e musica, il tutto nella splendida cornice del teatro romano di Ostia. Uno stile comico-sentimentale che il noto imitatore ha già testato con successo in altre tappe del suo show, da Assago a Verona, e che Mediaset ha trasmesso sulle proprie reti con buoni risultati in termini di ascolti.

Pur essendo un personaggio televisivo molto amato, in effetti, proprio a teatro Pintus sembra dare il meglio di sé. Nei suoi monologhi è bravo a portare in scena storie di vita quotidiana o del suo privato e renderle in qualche modo universali, facendo divertire il pubblico in sala e quello da casa.

Tra gli argomenti trattati in Pintus Ostia Antica, il rapporto con sua moglie, la loro vita di coppia e di quando ha interrotto un suo show per chiederle di sposarlo fino all’esilarante luna di miele. L’appuntamento per tutti i fan del popolare comico e imitatore è per stasera, venerdì 13 dicembre 2019, dalle 21.20 su Italia 1.

Pintus Ostia Antica, dove vedere lo show in diretta tv e in streaming

Come fare per vedere lo spettacolo in tv? Semplicissimo: come già anticipato, lo show va in onda stasera – venerdì 13 dicembre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente Pintus Ostia antica sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire lo spettacolo in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming